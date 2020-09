Paco López, pesimista con los fichajes: "Lo veo difícil"

La victoria en El Sadar

Cuando se gana es un chute de energía para todo el mundo pero los análisis los hacemos desde el juego y no desde el resultado. Tras el primer partido de Liga ni teníamos dudas sobre el equipo ni ahora nos creemos un equipo invencible. El Sevilla FC es un transatlántico del fútbol, es el equipo más completo de la liga española independiente de presupuestos y de nivel de jugadores que puede haber otro superior o no, pero entiendo que es de los equipos que mejor juega a este deporte, hace cosas muy buenas. Es un equipo muy trabajado y muy trabajador.

¿Malsa y Vukcevic seguirán juntos?

No puede valer la misma receta para todos los equipos porque no hay dos equipos iguales. Tratamos de analizar a los rivales y valorar nuestra plantilla. Hay tantas variables para decidir una alineación sin renunciar a nuestras señas de identidad. Sólo se juzga el resultado final pero nuestra obligación es analizar el juego. Valoraremos si le damos continuidad. Hay mucha variedad y por eso tenemos una plantilla que nos da la posibilidad de elegir lo mejor para cada partido.

¿Cambios o rotaciones?

Hay tres partidos en la semana y lo hemos vivido ya, seguro que habrá cambios casi por obligación. Hay que pensar en el estado físico. Veremos y decidiremos pero anticipo que habrá cambios respecto al domingo. Roger salió media hora y poco a poco vamos a ir dándole minutos. Está disponible y enchufado como siempre es él. No hay dos rivales iguales. Una cosa es adaptarnos al rival y otra tener en cuenta al rival, que es lo que hacemos. Decidimos eso y el equipo estuvo bien pero no significa que esa receta vaya a funcionar por igual. Nuestro ADN sigue estando ahí, otra cosa son los matices que le vamos dando en cada partido.

El estado de forma de Morales

Si hiciéramos un repaso de la temporada pasada, por qué no le salían las cosas... siempre decía lo mismo: Morales es muy importante para nosotros, trabaja con mucha ilusión y ganas para ser mejor a su edad. A veces es el acierto lo que cambia, pero su compromiso no se puede negar. Ha empezado bien en cuanto acierto pero es el mismo del año pasado.

Mercado de fichajes

Sinceramente lo veo difícil que pueda llegar alguien. La posibilidad existe pero las probabilidades son cada vez menores.

Rochina, en un entrenamiento con el Levante UD

Las negociaciones Levante UD-Rochina para su renovación

No sé lo que pasará, lo que sí que tengo claro es que él lo va a dar todo hasta el último día y así me lo dice con su actitud y no tengo ninguna duda. Ojalá lleguen a lo mejor para los dos. Rochina está mejor de la lesión y lo único que le falta es coger ritmo para competir.

El inicio del equipo en LaLiga

Lo que más me ha gustado es la personalidad de nosotros mismos. No perder ese ADN, seguir siendo un equipo atrevido y le doy importancia. Hubo cosas que no me han gustado: en el primer partido errores que no son habituales en ciertos jugadores y no me gustó no vivir determinados momentos del partido.

El nivel del Sevilla FC

Es el subcampeón de la Supercopa y campeón de la Europa League. Tiene muy pocos defectos y muchas virtudes pero hemos demostrado que no le tenemos miedo a nadie y tenemos nuestras posibilidades. La teoría dice que no muchas, pero seremos un equipo valiente y con personalidad.

El futuro de Campaña

Sigue entrenando igual, de ese tema no he hablado con él. Hay situaciones en las que yo no puedo intervenir ni preocuparme. Quedan pocos días y cada vez son menores las probabilidades de que pueda salir él o cualquier otro.