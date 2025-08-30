La indignación de Gonzalo Miró con el Atlético de Madrid: "No juega al fútbol"

El Atlético de Madrid ha arrancado la temporada con una racha negativa en LaLiga, habiendo conseguido solo dos puntos de seis posibles en los primeros partidos. En su encuentro contra el Alavés, el equipo rojiblanco esta logrando romper su mala racha, empatando 1-1 después de un gol de Giuliano por parte del Atlético y otro de Carlos Vicente para el conjunto vitoriano.

EFE Giuliano pidiendo perdón tras su gol, en el Alavés - Atlético

La opinión de Gonzalo miró y paco gonzález

Durante la transmisión del partido en Tiempo de Juego, Gonzalo Miró no dudó en expresar su crítica hacia el rendimiento del Atlético de Madrid. "Creo que el problema del Atlético de Madrid es de juego, no es de un futbolista en concreto. Me da igual Sorlo, Dalmada, Cardoso o cualquiera de los que ha señalado. No destaca ninguno porque el Atlético de Madrid no juega al fútbol", afirmó Miró con contundencia. Según su opinión, el equipo está fallando en su planteamiento táctico y no está mostrando el nivel esperado para un club de su envergadura. "Yo pido más a este Atlético de Madrid", añadió, dejando claro su malestar con el rendimiento del equipo, aunque también comprendió que no todos compartan su perspectiva.

Por otro lado, Paco González también dio su opinión sobre los nuevos fichajes del Atlético. En relación con los refuerzos como Almada y Barrios, comentó: "A mí Almada me parece una especie de Denis Suárez, más bonito que bueno". Aunque destacó que algunos jugadores como Cardoso le gustan, opinó que no tienen un papel protagónico en los partidos. "No mandan en el juego", aseguró González, mostrando preocupación por la falta de liderazgo en el equipo.