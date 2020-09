Rochina, tenemos un problema

El Levante UD se ha encontrado con un problema que, al mismo tiempo, puede ser la solución a sus problemas con el Fair Play Financiero. Según ha desvelado Deportes COPE Valencia, Rubén Rochina, cuyo deseo era y es el de continuar en el club, se plantea cambiar de aires si el club no mejora la propuesta de tres temporadas que le ha planteado el Levante UD. El extremo valenciano acaba contrato en 2021 y desde final de la campaña pasada su agencia de representación ha mantenido distintas conversaciones con el presidente Quico Catalán.

Sin embargo, Rochina no está satisfecho con las condiciones económicas ni con la duración del que sería su nuevo contrato. El jugador quiere cuatro años más y, además, ya ha transmitido a su entorno que estaría dispuesto a marcharse del club de Orriols, pese a que en sus últimas comparecencias había dicho que, por fin, había encontrado un equipo donde sentirse a gusto.

Rochina ha rechazado las condiciones económicas y la duración del contrato que le ofrece el Levante UD

El futbolista valenciano sabe que en enero, cuando sea agente libre, podrá firmar por otros equipos en unas condiciones económicas mucho más ventajosas que las que ahora le ofrece el Levante UD, por lo que, de momento, se ha mostrado inflexible en las conversaciones y quiere un esfuerzo más grande del presidente y sentirse mejor valorado. Quico Catalán, en primera persona, está poniendo todo su empeño en renovar al futbolista, que cabe recordar cumplirá 30 años antes del final de la temporada 20-21.

Rochina, en el suelo lesionado

El Levante UD considera a Rochina un jugador importante y así ha tratado de hacérselo ver con la oferta realizada, pero sabe que el tiempo corre en su contra. Si no convence al jugador, se iría libre en junio de 2021 y también es consciente de que el rendimiento de Rochina no será el mismo sin tener asegurada su continuidad. Por eso, el mercado se ha abierto de par en par para Rochina y el Levante UD, si el jugador no acepta las condiciones propuestas para su renovación, está dispuesto a ingresar una cantidad de dinero que le serviría para cuadrar su límite de gasto.

Con ocho goles en LaLiga en las dos últimas temporadas, Rochina es un jugador indiscutible para el entrenador Paco López, quien considera al extremo valenciano el futbolista de más talento de la plantilla. Deportivamente sería una gran pérdida para Paco López, pero el Levante UD sabe que tiene hasta el 5 de octubre para obtener un rendimiento económico por el jugador, siempre y cuando no satisfaga sus exigencias para renovar y mejorar su actual contrato.

Rochina, que está lesionado y todavía tiene por delante al menos dos semanas de recuperación, llegó a València en enero de 2018 procedente del Rubin Kazan y el Levante UD invirtió algo más de un millón de euros para compensar parte de los emolumentos que debía cobrar Rochina del club ruso.