Pablo Campos: "Llevo luchando desde los 12 años por jugar en el Ciutat"

La adaptación en Amorebieta

Es una experiencia más difícil que cuando me marché a Barcelona por el hecho de que te vas solo y ves la realidad de hacer todo tú. No tienes a mamá que te lo haga o a papá que te saque las castañas del fuego. Un año de mucho crecimiento y aprendizaje. Se hace duro porque echas de menos a la gente que siempre está ahí.

La carrera de Pablo Campos Cuñat

Al final creo que hay que trabajar día a día y luchar por lo que uno quiere. Cosas que sacrificar y hacer cosas que a lo mejor a primera vista no apetecería pero toca y poder representar a España es algo increíble.

El cambio del pasado verano

Sí que me costó un poco porque mentalmente me veía siendo portero del Levante UD. Hay grandes porteros también y entendí que mi futuro era salir en busca de minutos, me salió la oportunidad del Amorebieta y ahí sí que no lo dudé. Hay veces que hay que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante. Lo que dice mi agente va a misa, llevo toda la vida con él. Y él me dijo que lo mejor para mí era ir allí y no hacía falta escuchar más.

Su paso por el FC Barcelona y su vuelta al Levante UD

Estuve dos temporadas y media, hasta que llegó el COVID. Una vez salgo del Barça tuve varias opciones pero para mí el Levante UD lo es todo, llevo desde los 12 años y es mi casa, mi gente y como allí no me valoran en ningún lado. Para dar pasos adelante y crecer lo mejor era ir al Levante UD y pienso que salió bien.

Atado por el Levante UD

Desde los 12 años llevo luchando por jugar en el Ciutat delante de todos los granotas, para mí es una ilusión y es el objetivo a seguir. Al final de temporada mis agentes se pondrán de acuerdo con el club, pero yo soy de casa. Estuve el sábado ante el Real Zaragoza, nos dieron un par de días libres y qué mejor que apoyar al equipo que está de dulce.

Sus amigos en el vestuario granota

Tengo muchos amigos, son gente maravillosa. Andrés García es muy amigo mío. Se han vuelto a meter en la pelea y tienen una plantillaza y se ven más que capaces.

El cambio Cuñat-Campos en la camiseta

Ya lo hice el año pasado en el filial del Levante UD, pero esta temporada que es bonita y en Segunda y con la Selección qué más que homenajear a mi madre, que lo es todo en la vida y es la persona que siempre ha estado cuando lo he necesitado. Tanto a mis padres y a mis hermanas pequeñas y mi novia les echas de menos. Se hace difícil porque en los buenos momentos no tienes con quién celebrarlo y en los malos no tienes con quién arroparte.

La suplencia ahora en el Amorebieta y en la selección española

Han sido etapas duras, el fútbol son etapas. El entrenador ha decidido eso, yo pienso que los grandes jugadores salen de estos momentos y ahora estoy intentando apoyar al equipo desde el rol que tengo y a ver si conseguimos esa salvación que estamos más cerca.

El buen momento del Amorebieta

Llegamos en un momento increíble, solo hemos perdido contra el Leganés, llevamos una racha muy buena, esto es una familia y vamos todos a por el mismo objetivo juegues o no.

Lo mejor del Levante UD de Felipe

Me gustan dos cosas. Lo primero son las individualidades, es un equipo con una calidad increíble. Y luego que todos van a una. A pesar de los momentos difíciles creen hasta el final y que se pueden llevar la victoria y es una cosa que admiro. En general hablamos de todos, son jugadores muy buenos pero ya le he dicho al otro portero que tenga cuidado con Andrés García que es un puñal. Tiene un físico tremendo. Yo lo prefiero más adelante pero de lateral cumple y muy bien lo está haciendo.

El objetivo del ascenso del Levante UD

Creo que lo van a hacer y si no lo hacen, se van a quedar cerca. Pero vienen en dinámica ascendente... así que ojalá. Creo que como equipo los veo muy unidos. Tienen individualidades increíbles y que en un momento apretado te resuelven el partido. He jugado con casi todos los equipos de esta categoría y el Levante UD me parece un equipo muy candidato a poder subir.

