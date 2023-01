Otro año horrible

No ha acabado enero y ya podría haber concluido la temporada, porque no se esperan buenas noticias en la avenida de Suecia desde ahora y hasta principios del mes de junio que es cuando termina la campaña 2022-23. Nada que festejar, nada por lo que congregarse que no sea para hacer causa común ante los enemigos públicos número uno: Meriton y Peter Lim.

Porque lo mejor que puede ocurrir en los meses que quedan por delante es que el Valencia CF no pase excesivos apuros para salvar la categoría. Ahora mismo es 12º (con un partido menos que se jugará el jueves que viene en el Santiago Bernabéu), tres puntos por encima del descenso que marca el Real Valladolid, que precisamente es el próximo rival de los de Gennaro Gattuso (el domingo a las 14 horas en el José Zorrilla). Con este choque se cerrará la primera vuelta de LaLiga. ¡Qué largo se va a hacer esto!

Hugo Duro trata de centrar ante Vesga



Y es que los números de la temporada ponen los pelos de punta. El equipo ha perdido más partidos (8) de los que ha ganado (7) y empatado (6), incluyendo entre las victorias las conseguidas frente a La Nucía (1ª RFEF) y Sporting de Gijón (Liga Smartbank), no ha estado por encima del séptimo puesto en ningún momento, no ha logrado ninguna victoria liguera en 2023 y sólo ha ganado uno de sus últimos nueve encuentros (7 puntos sobre 27 posibles). Estadísticas demoledoras que no hacen sino describir a un equipo deshecho que fue ninguneado por el Athletic Club que no pasaba precisamente por su mejor momento.

Así las cosas, la novena temporada de Meriton como mayor accionista del club concluirá con el sexto año sin que el equipo consiga su clasificación para competición europea y con un único título en su vitrina desde 2019. Curiosamente una Copa ni deseada, ni celebrada por Peter Lim. ¡Qué cosas!

La lucha en el centro del campo la ganó el Athletic