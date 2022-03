Miñambres: "Pude esperar a otro club, pero no hubiese sido lo feliz que voy a ser aquí""

La lesión de Morales

Se asustó y cuando se lesionó yo bajé al vestuario y llegué antes de que él llegase con la camilla y estábamos todos asustados porque pensábamos que en realidad era más de lo que después fue. El doctor después de la exploración ya nos tranquilizó, dijo que la exploración era buena, que no tenía tocados los ligamentos ni nada grave y que lo que se veía era un golpe. Tiene un edema que se produce porque hay, como habéis dicho algo roto ahí, pero bueno que eso se va a ir regenerando y tiene un tiempo mínimo para que todos se vaya regenerando y vuelva a su estado. Él puede andar con normalidad y ahora mismo si anda, no le molesta.

Su llegada a València

Es mal día después de una derrota después de un cambio de dinámica. Pensábamos que podíamos sacar algo de Bilbao, pero es cierto que no hemos estado al nivel que estuvimos los últimos partidos y el Athletic es un rival complicado, es intenso y difícil de superar. Por lo demás estoy muy bien, contento, ilusionado y trabajando. Llegar antes es importante para tratar de ir viendo todo y conocer a la gente.

¿Por qué eligió al Levante UD?

Me ilusioné, soy de ilusiones y dije ‘por qué no’. Quizás si lo que me contaron (desde el Levante UD) es después del Rayo Vallecano a lo mejor no me hubiese llamado la atención, pero fue después de la etapa en el Celta y en este momento necesitaba unos nuevos retos, sentirme vivo, volver a tener una incidencia grande en todo lo deportivo, ilusionarme con la cantera, no estar en un papel en el que estaba. A lo mejor me llama otro equipo mejor pero en el que tenga otro papel y no voy por la forma de trabajar de esos equipos. Me podía haber quedado allí o esperar a otro club pero no hubiese sido lo feliz que creo que voy a ser aquí. A veces uno quiero eso y otras veces no. Necesitaba eso. Mi ego lo tengo bastante por encima de lo que pensaba que iba a ser. No pensaba que iba a ser internacional, ir a un Mundial… vengo de un pueblo de 15.000 habitantes. Yo ya he sido más de lo que nunca soñé que iba a ser, entonces no necesito mi ego y la alabanza. Necesito ayudar, trabajar, dar vida al equipo, a la cantera… necesito estar involucrado y todo eso me lo ofreció el Levante con la nueva ciudad deportiva en un proyecto a largo plazo. Me hizo despertar sensaciones que hacía mucho que no tenía. A estas alturas de la vida que te ilusionen cosas no es fácil.

Miñambres, en la entrevista en Deportes COPE Valencia





Su implicación en el día a día con Alessio y el vestuario

La situación es especial. Normalmente yo no he hecho esto, pero quizás estaba equivocado en determinado momento. Respetamos mucho el trabajo del entrenador pero yo no tengo ningún interés en que a cualquier entrenador que haya fichado yo le vaya mal. Yo quiero ayudarle, pero otra cosa es cómo lo interprete él o la gente de fuera. Me planteé eso y no hay tiempo: no conozco al entrenador, los jugadores… no conozco nada. No tengo ningún interés en que Alessio le vaya mal y si yo veo una cosa, se la comento y después es él el que decide. Durante el partido noto que puedo decir algo y que puedo ayudar y si no lo digo por miedo al qué dirán, si pasa algo malo digo: ‘por qué no lo dije’. Entonces es una situación que debemos naturalizar porque es normal. Los entrenadores entran en las decisiones de los jugadores que vienen y eso no se ve mal. Sin embargo, lo contrario parece malo. Es un equipo. ¡Cómo no voy a poder decir una cosa que estoy viendo y siento si soy el director deportivo y lo único que quiero es ayudar! El cómo lo miren los demás en este momento no le doy tanta importancia. Entiendo que pueda generar controversia porque siempre la hay pero sólo lo hago por ayudar y mejorar. Si yo puedo darle un detalle a un jugador que le ayude, seguro que lo va a agradecer.

El futuro de Alessio



Tengo buena relación desde el primer día y buen feeling para comunicarnos y decirnos las cosas. Pero es pronto, no he hablado de futuro porque el futuro es el siguiente partido. Hay tiempo de sobra cuando acabe la temporada para hacer todas las cosas. Durante el año a lo mejor haces uno o dos fichajes y el entrenador es la figura más importante en el fútbol actual. Es la imagen del club, es el que más habla, es el que muestra a la afición lo que quiere… es la figura más importante y la más difícil. Creo que todos tendremos tiempo para analizar las cosas y verlas. El proyecto tenemos que estar convencidos de quién lo va a llevar independientemente de que perdamos dos partidos o ganemos cuatro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Como director deportivo del Celta, ¿quiso fichar a algún jugador del Levante UD?

A Morales el primer año con Berizzo de entrenador y después tuve arreglado a De Frutos pero no era todavía jugador del Levante UD. Estaba en el Castilla, lo tenía todo cerrado con su agente pero en lugar de cedérnoslo a nosotros se fue para el Real Valladolid.

"A estas alturas de la vida que te ilusionen cosas no es fácil"





El futuro de Jorge De Frutos

Estoy tranquilo, es un jugador que tiene algo diferente. Es capaz de llegar a línea de fondo y ver los jugadores que hay para rematar, es preciso. De Frutos puede ir al máximo nivel.

Renovación de Cárdenas hasta 2025+1

Está el acuerdo, falta por arreglar las situaciones mínimas pero está el acuerdo con el jugador.

Toma de contacto con Pepelu

Sin novedad. Estuvo su agente en el estadio, lo conozco de hace mucho tiempo, tengo buena relación y quería hablar con él porque es una situación que tenemos que afrontar y que ver por dónde va.

Miñambres, con Hugo Ballester