Marcelino: “No pondría especial interés en saludar a Murthy”

¿Cometió algún error?

“En el Valencia, a nivel profesional, en toma de decisiones puntuales. A nivel de trato en nada y la prueba es que, con la persona que tenía una relación directa, por encima de mí, que era el director general, Mateu Alemany, tenía y conservo una amistad casi como hermanos. Con los futbolistas, que son las otras personas con las que convivía, no puedo estar más agradecido por el trato que tuvieron conmigo cuando estaba y a posteriori”.

¿Ha vuelto a hablar con Murthy?

“No he vuelto a hablar con el presidente. Es normal. En su momento no quisieron ni darme la explicación. Pensaron darme una carta y luego fue Mateu quien me lo explicó. No me vi con Anil Murthy. Fue Mateu el que me comunicó a mí que estaba destituido. Yo ya lo sabía, me había llegado información. Vino a mi casa y me dijo que el presidente vino de Singapur y le dijo que estaba destituido”. Si se encontrara con Anil Murthy, en un restaurante: ¿le saludaría? “No pondría especial interés”.

¿Por qué le despidieron?

“Cierto es que, a partir del 30 de junio, principios de julio, en pleno trabajo para la confección de la plantilla, Mateu, Pablo (Longoria) y yo, ya se veía que la forma de trabajar no había sido como en años anteriores. Ya había otra forma de hacer, de pensar. Una limitación en cuanto a nuestros criterios. Nosotros teníamos unas ideas y el club tenía otras que nunca nos explicó. Tuvimos una conversación en Singapur, mirándonos a los ojos, cara a cara. Se nos dijo que todo seguía igual. Cogimos el avión y, al día siguiente, después de aquello, en el que podíamos seguir haciendo movimientos en la plantilla, vimos que no. Si estás en la mesa y te dicen una cosa y luego actúan de forma totalmente diferente, poco cabe esperar”.

Dijo Murthy que no quería hablar sobre ustedes para no dañar su imagen

“Es muy sencillo, que hablen. Quien amenaza que cumpla la amenaza. No hay problema, nuestra honestidad, nuestra forma de actuar está fuera de toda duda. Quizás, en ciertos momentos, algo inexplicable, quieras dejar una duda. Para intentar que, aquellas personas que en València nos tienen cariño y aprecio, dejar algo ahí. Si dejas algo, no tires la piedra y escondas la mano. Eso que insinúas, dices que es y lo demuestras. Por mucho que digas, luego hay que probarlo. No van a encontrar ninguna situación anómala. Ninguna. Podrán discutir nuestra ambición, cualquier circunstancia. Si yo me hubiera separado de los demás miembros de la parcela deportiva a la hora de tomar decisiones o tuviera problemas con la plantilla. Eso no ocurría”.

¿Le pidieron que tirara la Copa del Rey?

“Es evidente, sí. No tengo miedo a responder. El día que jugábamos contra el Getafe, el partido de vuelta, una persona muy allegada a mí del organigrama deportivo me dijo que tirara la Copa y que no pusiera el mejor equipo”.