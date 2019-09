¿Por qué ha destituido Peter Lim a Marcelino?

Peter Lim, el magnate singapuriense dueño del Valencia, ha decidido este miércoles destituir a Marcelino García Toral como entrenador de la entidad che. Según ha podido saber Deportes COPE estas han sido las razones de su cese:

-El pasado mes de enero con el Valencia en mitad de tabla Peter Lim ordenó dejar de lado la Copa del Rey, que el equipo acabó ganando, y centrarse en la clasificación para la Champions League. El asturiano, empujado por el vestuario, decide apostar por la competición y poner a los mejores en las eliminatorias ante Getafe y Betis algo que sienta muy mal al dueño de la entidad.

-El 19 de julio Peter Lim en Singapur cara a cara con Marcelino se lo reprocha por no hacerle caso, tumba la venta de Lato al PSV, le dice que Kanging Lee y Ferrán Torres, las dos perlas de la cantera, no salen del equipo y que hay que vender a Rodrigo Moreno. A cambio le promete algo que tiempo después se demostraría que no cumple, la llegada de Rafinha.

-A partir de ese momento la ruputura es total con el equipo partido en dos: el Valencia de Valencia y el Valencia de Singapur y Marcelino eleva el tono contra Peter Lim y su gestión algo que ha terminado por hacer que lo despidan.