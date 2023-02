Layhoon: "Nosotros no huimos ante los problemas"

Sé que han pasado muchas cosas últimamente y que he recibido muchas críticas, pero permitidme decir a nuestros aficionados que no hemos parado de trabajar para mejorar la situación. Queremos que el club sea fuerte y que el equipo compita al más alto nivel pero a veces en el fútbol las cosas no salen como uno ha planeado. No va a afectar el trabajo. Debemos seguir trabajando más duro si cabe. Es importante que comparezca aquí personalmente cada cierto tiempo

Junta de diciembre: dinero Peter Lim

No, definitivamente no es verdad. Lo expliqué en la Junta. Esta temporada esta invirtiendo 35 millones de euros. Está absolutamente comprometido

Vendan

Tenemos los mismos objetivos que los seguidores y vamos a seguir trabajando en ello. No vamos a huir de nuestros objetivos. El compromiso es el mismo y se mantiene

¿Por qué no venden?

Nuestros objetivos son los mismos para todos. Tenemos que que caminar juntos y no hay otra vía. Tuvimos un buen mercado de operaciones, pero tenemos la pega de los resultados. No hay otro camino que seguir unidos. Queremos construir un gran club, tenemos el desafío del nuevo estadio. No veo otro camino.

Entrenadores con mismo discurso

Yo no miento. Puedo hablar de la situación de Gattuso. No tiene nada que ver con fichar o no fichar. Es una persona muy cercana a nosotros, muy honrada. Pidió una reunión después del partido y fue muy transparente con nosotros.

¿Se irían si bajara el equipo?

No estamos felices con los resultados. Tenemos que trabajar muy duro. No hablamos de descenso, tenemos que seguir trabajando.

Objetivo de Lim con el VCF

No, no hay ninguna intención en vender el club. Lo he dicho muchas veces desde que llegué. El objetivo es muy simple es hacerlo bien, competir bien, reconstruir el club, acabar el estadio y seguir adelante.

Críticas de las leyendas del club

No estamos felices con los resultados, especialmente desde lo deportivo. Nos tomamos las críticas de manera humilde. Y nosotros somos muy autocríticos y aceptamos cualquier comentario.

¿Percibe que no se les quiere?

El propietario conoce la situación, no sólo esta temporada. Para mí, sólo podemos trabajar para devolver el afecto y el aprecio. No hay magia. Sé que el camino del respeto es mutuo y sólo se debe ganar mediante el trabajo.

Málaga o Deportivo

No es una situación similar, no hay comparación posible

Pagarés

Todos saben de la situación financiera del club después del COVID y sin jugar en Europa, pero hemos tenido el apoyo de los propietarios, con los 35 millones anunciados en la última Junta. Hemos tenido renovaciones importantes (Gayà, Jaume, Mamardashvili, Guillamón...) y eso también es inversión. Lo de los pagarés es un método de funcionamiento habitual con los bancos y el resultado es que los jugadores cobran puntualmente.

Voro es arriesgado

Si recuerdas tras el partido del Valladolid, el club reforzó la figura del entrenador porque creiamos firmemente en él y cuando nos pidió reunirnos no eran buenas noticias para nosotros. Todos sabéis que es directo y claro en su visión de las cosas. No había nada con lo que él pudiera ayudar y tuvimos que apoyar su decisión. Tenemos que levantarnos de ahí y seguir adelante. Creemos que Voro nos va a dar estabilidad que es lo que buscábamos firmando dos años a Gattuso o renovando a jugadores clave. Confiamos en Voro.

Lim y Gattuso

Lim no estuvo en la reunión, evidentemente. Estuvo informado del resultado de la reunión y de la decisión de Gattuso. Le agradeció el esfuerzo, aunque estaba en desacuerdo porque era un paso atrás.

Protestas afición

Está preocupado por las protestas del año pasado y por eso hubo cambios en verano en la dirección.

¿Qué le aporta el VCF a Lim?

Él sigue persiguiendo la idea de construir un gran club. Nosotros no huimos de los problemas o de los desafíos. Debemos seguir trabajando. Llevamos ocho años y debemos buscar el éxito en lo posible. Marcharnos no está en nuestra cabeza.

¿Son el problema y no la solución?

No niego los problemas que hemos sufrido, pero tenemos que resolverlos. No vamos a salir corriendo.

¿Oferta de venta?

No tenemos ninguna oferta seria, ni la estamos buscando.

Condiciones

Nunca pensó en vender. No ha puesto encima de la mesa ninguna condición, ha puesto a su hijo en el Consejo de Administración. LaLiga publica los números y el nuestro es 100 millones de coste de plantilla y el fairplay de 75 millones.

Reunión Gattuso

Fueron cuatro horas de encuentro y él tiene una fuerte personalidad y lo apreciamos. No quedó otra opción.

Entiendo que esto es fútbol y que el Valencia CF es un modo de vida, un 'sentiment'. Respeto completamente a nuestros aficionados, pero quiero decir humildemente que todos nosotros estamos seguros de que no podemos tolerar la violencia, ni los abusos a nadie. Nuestros jugadores y trabajadores están sufriendo abuso y violencia verbal o material a través de las redes sociales. Hay una línea roja que no podemos cruzar. Estoy preocupada por el bienestar de algunos de nuestros trabajadres y empleados y por eso hoy doy la cara y respondo a vuestras preguntas. Tengamos cuidado con estas cosas. Estaré aquí para dar mis explicaciones de la mejor manera que pueda. Los medios sois muy importantes y os pido vuestra comprensión.