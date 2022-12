Jaume busca superar la década como che

El portero del Valencia CF Jaume Doménech se mostró muy contento por haber renovado hasta el año 2024 con el club de Mestalla y se ha mostrado convencido de que no habrá problemas para firmar pronto otro contrato y dar continuidad al sueño que siempre ha tenido de jugar toda su carrera en la entidad.

“La renovación es un número, hasta 2024, pero nunca he tenido problemas. En 2024 nos volveremos a sentar y, si estamos de acuerdo, que creo que sí, lo volveremos a hacer”, apuntó en la rueda de prensa de presentación del acuerdo.

Todo el equipo le arropó en Paterna



“Ahora llevo diez temporadas en el club y en las primeras entrevistas yo siempre decía que mi sueño era jugar toda mi vida en el Valencia. Ser tan válido que pudiera mantenerme. A día de hoy lo estoy cumpliendo pero vamos poco a poco. Hay sintonía y seguro que vamos por ese camino”, añadió.

El jugador se recupera aún de la grave lesión que sufrió el pasado mes de septiembre en una rodilla, en un momento en el que ya había encarrilado su renovación pero aún no se había firmado. Respecto a esa situación aseguró que desde la entidad siempre se le transmitió que se cumpliría el acuerdo y lo agradeció.

“La verdad es que en ningún momento lo vi peligrar. Mi agente me llamó y me dijo que esta a todo claro pero quiero dar las gracias al club, a Layhoon Chan, a Miguel Ánegl Corona y a Gennaro Gattuso porque desde el segundo uno no me han dejado solo y han puesto todos los medios posibles, ellos y el cuerpo medico. El apoyo ha sido unánime. Para mí es muy importante que el Valencia sea una familia y se está creando algo para conseguir objetivos deportivos”, señaló.

Jaume, en Mestalla



En el acto que se celebró en el Palco VIP de Mestalla, Chan también habló de esa situación. “El club dio honor a su palabra. No era una decisión sencilla pero creímos que era el momento de que el club le demostrara su agradecimiento por su apoyo y su lealtad inquebrantables estos años. Todo el mundo del club era partidario de esta ampliación”, señaló la presidenta que le deseo una pronta recuperación. “’Estem al teu costat. Amunt Valencia, Amunt Jaume'”, apuntó en valenciano.

La dirigente destacó el valor del portero dentro y fuera del terreno de juego. “Jaume es uno de los nuestros. Forma parte de la parte de la gran familia del Valencia y tienen un marcado ADN del club. Además de ser muy competitivo tiene un excelente liderazgo como capitán. Tiene carácter, una personalidad humilde y compromiso con el vestuario. El Valencia necesita más jugadores como Jaume por su carácter competitivo, su gran corazón y su lealtad al club”, resaltó.

El acto comenzó con el video de la sorpresa que le dio el lunes la plantilla para posar con él por su renovación y contó con la presencia, además de su familia, de Andrés Palop, exportero del club y su ídolo, y de José Vicente Forment, exjugador de la entidad y su primer entrenador.

“Estoy en ‘shock’ desde ayer. Lo más bonito del día es poder compartirlo con ellos”, confesó Doménech, que habló del espejo que fue para él Palop. “Para mí es el más grande. Lo veía en la portería y siempre me llamaba la atención. Era un amor a primera vista. Siempre me he sentido identificado y le he intentado copiar muchas cosas aunque tenga mi estilo”, aseguró.

Palop destacó que no solo los técnicos y los compañeros sino también los seguidores saben del valor y las cualidades de Jaume. “Toda la afición estará orgullosa de saber que tiene a Jaume por muchos años. Tienes una edad espectacular, yo con 32 empecé a tener continuidad. Tienes todas las herramientas para poder hacerlo”, le dijo a un Jaume que también recibió un video de felicitación de su excompañero Simone Zaza.