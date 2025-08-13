Gourlay: "Europa debe ser objetivo, pero hay varias etapas para llegar ahí. Tengo un plan"

El nuevo director general de fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, afirmó que clasificarse para Europa es para él uno de los objetivos, pero apuntó que para llegar a esas posiciones europeas todavía queda trabajo por hacer. "Para mí va a ser un objetivo pero sé los pasos que hemos de seguir para llegar allí, queda trabajo por hacer. En Inglaterra hay un dicho: ‘uno compra la tela según el presupuesto que tiene’. Esta temporada nos esforzaremos al máximo para avanzar y veremos”, expresó este miércoles en su primera rueda de prensa como directivo del club de Mestalla.

Gourlay dijo que llega a la capital valenciana a aportar su experiencia al club, no solo al primer equipo, también a la Academia y al primer equipo femenino, para “devolver al Valencia al lugar al que se merece entre todos (club, prensa y afición)”.

Para ello, opinó que “todo el mundo tiene que subirse al carro”. “Tenemos que creer y creemos que le podamos dar la vuelta a la situación. He estado siguiendo el club desde el año pasado y he visto el cambio desde la llegada de Carlos Corberán. El año pasado estábamos en modo de supervivencia, ahora la situación es diferente. Tenemos los cimientos para empezar a construir”, dijo.

Preguntado por la falta de credibilidad del máximo accionista Peter Lim para buena parte de sus aficionados, dijo que no puede cambiar el pasado pero afirmó que tiene “un plan”, aunque de momento ha estad centrado en el mercado de fichajes. “En el fútbol no hay garantías, tenemos que esforzarnos. Podemos darle la vuelta a la situación. No creo que en el club no quiera darle la vuelta a la situación. Tenemos que intentar trabajar todos juntos para darle la vuelta a la situación tanto en el terreno de juego como fuera”, dijo.

Mientras, sobre la estructura del club, el director de fútbol comentó que debe estudiarla y confirmó la continuidad de Miguel Ángel Corona, del que dijo que es su director deportivo. “Tenemos que estudiar cómo funciona la academia, cuidar de los jugadores en un enfoque de 360 grados y puede que la infraestructura requiera un pequeño ajuste. Soy el primer CEO de fútbol en el club, se tienen que entender cuáles son mis funciones”, dijo.

“El Valencia es un club grande, cuando llegué al Manchester United hace mucho tiempo fue un gran inicio, he tenido suerte en mi carrera y considero que tengo mucha suerte por venir al Valencia. Espero un futuro muy brillante al club. Puedo dar al club mi experiencia en muchos niveles y países, soy una persona muy ambiciosa, soy una persona responsable”, expresó