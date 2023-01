Gattuso no aguanta más y se va

Se acabó. Gattuso ha dicho basta. No puede más. Cansado de evasivas, promesas incumplidas y rodeado de gente en la que ya no confía. El técnico italiano ha aprovechado la primera oportunidad que ha tenido para levantar la mano y bajarse del enésimo amago de proyecto bajo el mandato de Meriton.

Esa oportunidad, la de marcharse, se la ha brindado Layhoon Chan, en la reunión que han mantenido durante toda la tarde en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna. Allí, Gattuso ha vuelto a comprobar que de aquello que le dijeron, ya no quedaba nada. Cara a cara con la presidenta, el Director Corporativo (Javier Solís) y el Director Deportivo (Miguel Ángel Corona), el ya ex entrenador del Valencia se ha encontrado con tres ejecutivos que iban a aportarle consuelo y no soluciones. Tras ratificarlo en privado la noche anterior y solo un punto por encima del descenso, a Gattuso se le estaba comunicando que tendría que sacar al equipo adelante sin refuerzos. Tampoco Saúl. Se intentó pero no pudo ser, era una operación compleja, le vinieron a decir. Por otra parte, nada que no supieran perfectamente desde el primer momento en el que sondearon la posibilidad. Su salario prohibitivo hacía inviable su llegada.

Layhoon llevaba varios días queriéndole preguntar a Gattuso por su estado. A la presidenta ya le había llegado que algo no andaba según lo previsto. Y estaba en lo cierto. Promesas incumplidas como la propuesta de renovación a Lato (en la que Gattuso se había mojado ante Lim por él), la negativa a dar salida a Jesús Vázquez, la ausencia de Peter Lim en la Supercopa de Arabia o el hecho de haberle dicho que buscarían un recambio para Nico González y que pasaran los días y este no llegara. Y al preguntarle por si se sentía con ganas y fuerzas para continuar, sus sospechas se han confirmado. “No”. Gattuso no quería seguir más en el Valencia. De ahí que ‘de mutuo acuerdo’ hayan decidido separar sus caminos. Por eso, según ha podido saber la Cadena COPE, cobrará solo hasta el día de hoy (tenía contrato hasta 2024).

La realidad es que Gattuso estaba harto. Cansado de tantos rodeos. Agotado por ser el único portavoz y dar la cara. Un desgaste que le ha ido consumiendo antes, incluso, de terminar la primera vuelta de la temporada. Gattuso se ha visto solo. No se ha sentido arropado ni comprendido y pronto había perdido la confianza en los ejecutivos del club con los que trataba en el día a día. Del idilio con Corona en el arranque de la temporada, no quedaba nada. Por eso, en el último mes, había buscado refugio en el vestuario pero la situación le ha superado. Precisamente por esto último, la noticia ha cogido por sorpresa a la plantilla. Durante la sesión matinal nadie había percibido que esto pudiera llegar a pasar.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



?? Gattuso abandona la Ciudad Deportiva tras hacerse oficial su marcha



?? Reunido con la cúpula del @valenciacf desde esta mañana pic.twitter.com/lt0vpNo7ey — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) January 30, 2023





Ahora es el turno (otra vez) de Voro. Desde que se hiciera cargo del equipo en 2008, esta será la octava vez que se siente en el banquillo. Una situación que, si por él fuera, habría tratado de evitar desde que en 2021 sustituyó a Javi Gracia. Pero ha vuelto a ser llamado a filas… y no tienen intención de buscar a ninguno más (o eso dicen). A un punto del descenso, sin fichajes, con una plantilla llena de jóvenes y cedidos y con Voro hasta final de temporada. Vértigo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Valencia CF vuelve a estar sin rumbo y a la deriva. La cara visible de su nuevo proyecto le ha durado siete meses. Sus números (20 puntos de 54 posibles) le habrían valido la destitución en cualquier otro club. Aquí, no. Por el contrario tampoco le han traído refuerzos. Un sinsentido. Y lo peor de todo es que, también a Gattuso, a pesar de llegar de la mano de Mendes y de los viajes a Singapur, lo han triturado hasta decir basta y acabar marchándose él.