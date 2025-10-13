La Fundación decide: reunión clave para convertir a Danvila en el máximo accionista del Levante UD

El Patronato de la Fundación del Levante, que aglutina casi el 35 por ciento de los títulos de la entidad, se ha citado este martes para decidir el sentido de su voto en la junta general extraordinaria de accionistas del próximo 21 de octubre y en la que será sometido a votación el plan de reestructuración de pagos de la deuda que ha elaborado el consejero delegado y accionista de referencia del Levante, Pepe Danvila.

Formado por quince miembros, el Patronato de la Fundación se reunirá en el Estadio Ciutat de València este martes por la tarde, según confirmaron a COPE varias fuentes de este organismo, y el punto más relevante del orden del día será decidir si aprueba o no el plan de Danvila para esquivar el concurso de acreedores.

El Levante presentó el pasado jueves en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de València un plan de reestructuración de la deuda debido la delicada situación del club desde que en febrero de 2025 la entidad alemana OLB Bank, a la que el Levante adeuda 17,7 millones de euros, envió un burofax solicitando el pago inmediato de la misma o de lo contrario “instaba al Levante a la quiebra”, en palabras del propio Danvila.

Según Danvila la "deduda real" del Levante asciende a “88 ó 90 millones más o menos” y este plan de pagos incluye, entre otros puntos, que Danvila, capitalice 13,8 millones de euros de parte del dinero que ha prestado al club en los últimos meses y al ya tener un 37 por ciento de las acciones con este movimiento pasaría a ser el máximo accionista de la entidad con un setenta por ciento de los títulos, aproximadamente.

La Fundación quedaría, si se lleva a cabo esta capitalización, diluida y pasaría a tener aproximadamente un 15 por ciento de los títulos y sin capacidad alguna de decisión al ser Danvila el máximo accionista.

La Delegación de Peñas del Levante, que cuenta con un representante en el Patronato de la Fundación, expresó este lunes en un comunicado que propondrá rechazar el plan de reestructuración de pago de la deuda y “abrir un proceso” de revisión del mismo que preserve el equilibrio accionarial.