El enigma Lato y su efecto sobre Vázquez

El mercado de fichajes de invierno se abre este próximo domingo y lo hace con una patata caliente sobre la mesa para el Valencia CF. La situación en el lateral izquierdo, urge de una decisión de club y, no es fácil de resolver. Lato no ha renovado y finaliza contrato en el mes de junio, es decir, puede empezar a negociar con otro club desde ya y el Valencia no vería ni un euro si se marcha. Mientras, Jesús Vázquez necesita que el Valencia se aclare para definir su futuro a corto plazo. El lateral extremeño quiere salir para jugar y el Getafe le espera con los brazos abiertos. Este es el escenario y los dos casos van ligados el uno con el otro.

Gattuso lo tiene claro. El italiano quiere que renueven a Lato porque su elección deportiva, a día de hoy, es por el lateral de La Pobla. Y que Jesús salga a buscar minutos. Pero el Valencia no puede renovar a Lato en las condiciones económicas en las que se mueve su contrato actual y solo puede afrontar una renovación muy a la baja. En esta situación, no concuerdan la intención del entrenador, con las posibilidades del club. Así que la madeja se complica. Y por ello, no puede darle el OK al Getafe para la cesión de Vázquez.

La renovación de Lato se complicaVCF





Si Lato no renueva finalmente, para lo cual todavía quedan varios capítulos por escribir, el club preferiría una salida en este mercado para intentar hacer algo de caja con el traspaso del canterano. El Olimpiakos de Michel es el equipo que ha mostrado más interés por el jugador en las últimas fechas. Y, por ese motivo, el Valencia no puede dejar salir a Vázquez al Getafe porque Gattuso podría verse el 31 de enero, con un solo lateral, José Luis Gayà, y eso es imposible de aceptar.

Así que hay que encajar las piezas del puzzle y no será fácil. Jesús tiene prisa. Lato ninguna. Y el Valencia no tiene dinero y sí un problema.

¿Será capaz Gattuso de volver a seducir a Peter Lim para que haga un esfuerzo con Lato? ¿Utilizará ese comodín el italiano o teniendo a Vázquez, se guardará esa bala para otra ocasión?

Son cuestiones que se están empezando a debatir en Paterna. El entrenador ya ha hablado con ambos jugadores. Y con ambos ha sido muy claro. A Jesús le dijo que estaba muy contento con su trabajo, pero que era mejor salir para buscar minutos en otro equipo. Ahora puede verse obligado a recular sobre sus intenciones porque Jesús se quede. Mientras que a Lato le dijo que pelearía por encontrar una solución al asunto de su renovación, pero las cifras están muy alejadas entre las partes.

Jesús Vázquez es la apuesta de futuro del VCFVCF





Esta es, una decisión de club más que de entrenador. El problema es que en la parcela deportiva, quien lleva el mando, es el entrenador, así que la madeja vuelve a enredarse. En juego está el futuro de dos jóvenes valores de la cantera y tras la “fuga” de Ferran Torres, Kangin Lee o Carlos Soler, es un tema peliagudo con el que se debe lidiar con mucha cautela de cara al aficionado valencianista.