Corberán: "Tenemos la ambición de romper la racha como visitante"

Carlos Corberán ha comparecido en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna en la previa de la visita el domingo al Sadar para enfrentarse al CA Osasuna. En Pamplona logró su última victoria como visitante el equipo valencianista, fue el pasado 15 de abril. Aunque al técnico no le obsesiona la estadística, cree que ha llegado el momento de romper la dinámica negativa jugando lejos de Mestalla.

Partidos como visitante

“Veo al equipo con ambición y con convicción de romper esa mala dinámica como visitante. El dato está ahí, pero los partidos que he vivido con el equipo no reflejan eso. Salvo el de Barcelona en el que no estuvimos a la altura, en Sevilla estuvimos cerca y en Villarreal vio al equipo con entereza y capacidad competitivo”.

Gestión de la presión de no ganar fuera

“Es clave gestionar las victorias, derrotas, el día a día, cómo afrontamos cada partido, lo que trabajamos, luchamos… ante Osasuna cada acción puede ser determinante”.

CA Osasuna como rival

“Son partidos donde el nivel de atención y concentración es fundamental. Son encuentros marcados por la disputa de los duelos. Somos conscientes del entorno que se crea en Pamplona y la exigencia. Al equipo lo veo con la claridad de saber qué respuestas van a ser las necesarias”.

Diakhaby y su recuperación

“Ha entrenado con normalidad. Es un paso positivo porque eso es indicador que está más preparado para ayudar al equipo”.

Dos meses como técnico valencianista

“Hago balance de mucho trabajo. Pienso que el equipo está cada vez más preparado y centrados en eso y tratando de aprender para ser más fuertes”.

Variantes tácticas durante un partido

“Nada de lo que planteo en el campo nace de la improvisación. Todo parte de un análisis profundo y de un trabajo que compartimos con el futbolista. Adaptarnos a un partido es parte del juego. Este tipo de detalles en la derrota llama la atención y en la victoria se normalizan. Me gusta que el equipo sepa jugar con línea de 4 y de 5”.

El Sadar, un campo propicio

“Vamos a vivir un partido muy intenso, con mucho duelo, directo, con ritmo, con un entorno que hace sentir el apoyo al equipo y quiero ver a mi equipo con esa lucha, duelo, disputa, entrega, concentración y detalle”.

Max Aarons no juega desde que llegó

“Llegó como refuerzo y estoy encantado de tenerlo. Pero esto es fútbol. Podría decir lo mismo de Fran Pérez al que me encanta ver entrenar y luego no tiene los minutos que seguramente merezca, o de Yarek. Esto es fútbol y hay que tomar decisiones”.

Hamza Bellari de la Académia

“Hay jugadores muy interesantes en la Academia VCF, en el filial. Cuando sube aprovecha su oportunidad de dejarte detalles que te ilusionan para darle continuidad a nivel de entrenamientos. No es el único”.

Compatibilidad de Iván Jaime y Almeida

“Son jugadores que pueden jugar juntos, con un perfil similar. No veo jugadores incompatibles en esta plantilla”.