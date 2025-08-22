Carlos Corberán: "Ganar en el Sadar requiere de mucha fortaleza mental"

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, apuntó que su equipo necesitará “mucha fortaleza mental” para ganar a Osasuna en El Sadar este domingo en la segunda jornada de Liga.

“Es un rival muy completo y un equipo muy competitivo. Ha cambiado de entrenador, conozco a Alessio (Lisci) y su forma de jugar: van a ser muy agresivos, con mucha presión y en ataque va a cargar muchos balones al área”, analizó este viernes en rueda de prensa.

El técnico de Cheste explicó que tendrán que defender bien la portería y también lejos de ella, estar atentos a los detalles a balón parado porque es un equipo que exige mucho y también ser muy completos. “El grupo tiene que estar muy activo y con mucha fuerza mental para todo lo que ocurra durante el partido”, reiteró.

“Sabemos que es muy exigente jugar de visitante, sabemos que el partido en El Sadar va a ser muy exigente y eso tiene que activarnos y servirnos de motivación. Nuestra intensidad tiene que ser máxima”, agregó. Mientras, en relación sobre si una mejora de los resultados como visitante podría acercar al Valencia a Eurocopa, Corberán expresó que “el objetivo es tratar de ser lo más competitivos posibles”.

Además, apuntó sobre las declaraciones de Ron Gourlay en las que hablaba de Europa que “depende de la interpretación de cada uno las traducciones del español al inglés”, dejando entrever que el objetivo no es Europa y que las declaraciones del director general de fútbol del Valencia no fueron así. “Nuestro objetivo es entender los partidos y conseguir los tres puntos”, señaló.

Por otro lado, en cuanto a un cambio en el once titular, Corberán solo valoró la importancia de tener varias opciones en el centro del campo: “Siempre es positivo que el equipo tenga variantes y opciones para poder utilizar una u otra formación”.

Por último, habló sobre Arnaut Danjuma: “Es un jugador que nos da una versatilidad muy importante. Puede jugar en punta porque nos da mucha versatilidad, también puede jugar en los costados, especialmente en el izquierdo. Tiene muy buena finalización, lo he visto jugar de delantero y extremo y las puede manejar a la perfección, estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros”, finalizó.