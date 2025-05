Cañizares pone nota a la temporada del Valencia CF: "Es un suspenso por no ir a Europa"

Valencia - Publicado el 20 may 2025, 17:12 - Actualizado 20 may 2025, 17:15

¿Qué nota le da a a esta temporada del Valencia CF?

La temporada ha sido negro y blanco. Porque hubo una primera vuelta terrible, terrible, donde se padeció mucho. Donde daba la sensación de que el equipo no sabía jugar al fútbol.

No lo vamos a recordar porque ya todos la conocemos. Donde tardó la decisión de cesar el entrenador y traer otro nuevo entrenador. Lo bueno es que se acertó con el entrenador, se acertaron también con alguna incorporación en Navidad.

Y el equipo supo reflotar la situación, haciendo un gran esfuerzo mental, haciendo seguramente también algo de fortuna, porque hay que tenerla. Y por suerte se ha acabado de manera digna. Yo no puedo concebir que el Valencia no vaya a Europa.

Entonces, a mí no me pidas que apruebe esta temporada por la segunda vuelta. La temporada es un suspenso porque el Valencia no ha ido a Europa. Por suerte no es un muy deficiente, que significaría haber descendido o haber estado todavía luchando por el descenso, agonizando.

Y lo que esta temporada me abre es cierta ilusión de cara al futuro. Si es que, de alguna forma, se pretende de una vez por todas pensar en la parcela deportiva en lugar de en otras parcelas.

Seis temporadas sin ir a Europa. Meriton ha sacado al Valencia CF de competiciones europeas

Es una realidad. Este dato no sorprende a nadie. Todos hemos visto la devaluación que ha sufrido el Valencia a nivel deportivo, institucional y demás, desde que está en Mériton. Esto no debe sorprender a nadie.

Que está bien argumentarlo con datos, porque los datos matan todos los relatos. Pero esas tres temporadas que el Valencia fue a Europa, que fueron los dos años de Marcelino y Mateu Alemny y la de Nuno. Los dos años de Marcelino y Mateu, básicamente por una gestión profesional por parte de Mateu.

Eso ya es un aval. El club, a pesar de tener el mismo dueño, tenía un gestor profesional. Mira, qué casualidad, ¿no? Los dos años que estuvo, los dos años clasificados para Champions. Y si no hubiese clasificado, hubiera ido a Europa League. Además de conseguir un título. Y la de Nuno, fundamentalmente, porque Nuno es un buen entrenador.

A veces hay equipos donde no se nota tanto la gestión, donde hay que esperar, donde el corto y medio plazo no se ajusta. Siempre se ajusta al largo plazo. Pero es que en el Valencia, yo creo que es de los equipos más sensibles que hay siempre a la gestión.

¿Cree que le tendría que haber dado al menos para la octava plaza de Conference?

Ahora entran siete, uno más a Conference, ahora entra uno más por puntuación. Nos hemos ido hasta ocho plazas y que no estemos en Europa, repito, eso no puede ser en ningún caso una buena temporada. Ahora bien, no podemos señalar a Corberán, Corberán ha hecho las cosas muy bien.

Hay que recordar dónde estaba el equipo cuando llega. Lo que pasa es que a Corberán le ha faltado la mitad de la liga, que es la que no ha disputado y a su equipo lo mismo, pero la segunda vuelta ha demostrado que el equipo estaba entrenado para ir a esa zona. El equipo tenía ajustes y tenía forma de competir, que dice, oiga, usted está haciendo fútbol de Europa, claro que sí, el problema es que ha hecho fútbol de descenso o media liga.

Entonces habrá que compensar la situación y cada uno está al final de año donde se merece, que evidentemente no es descendiendo ni luchando por el descenso, porque Corberán no hizo así las cosas y tampoco es luchando o entrando en Europa porque Baraja no hizo así las cosas. Al final se ajusta todo y al final el equipo está donde merece. Ahora lo que hace falta es que continuemos en ese camino. Ojalá que ese sea el camino para continuar, pero para eso tienen que ayudar también desde los despachos y facilitarle las cosas al entrenador y dotarle de herramientas para que pueda desarrollar el talento que ya ha desarrollado y que por lo tanto se le supone.

¿Ha visto y oído suficiente de Corberán para creérselo?

Cualquier entrenador, tú le dices, vamos a ver, ¿cómo te puedo poner a prueba? Vale, muy bien, pónganme a prueba trabajando una pretemporada, trabajando los conceptos en pretemporada, haciendo un mes y medio de pretemporada, eligiendo unos fichajes dentro de las posibilidades del club para que tenga una plantilla equilibrada y ahora evidentemente ya me puede usted juzgar después de ver mi trabajo.

No es que quiero ver a Corberán, no me ha servido lo que ha hecho Corberán, no, claro que me ha servido lo que ha hecho Corberán, ya lo estoy contando, que el talento del entrenador ha sido fundamental para darle la vuelta a esta situación, pero que evidentemente a un entrenador lo que le gusta es tener todas las herramientas para trabajar, y todas las herramientas no las puedes tener en enero, entrando en una plantilla donde no sabes lo que te vas a encontrar y tienes que hacer una evaluación de forma inmediata ya en los partidos que tienes que jugar.

Habrá que vender algunos, siempre hay que vender algunos, pero que en Valencia cuando ha estado bien gestionado ha vendido al Piojo, ha vendido a Mendieta, ha vendido a Gerard, ha vendido a un montón de jugadores y no ha pasado nada porque detrás hay una gestión profesional que si se vendía al Piojo, pues a lo mejor venía Villa, y si se iba a Villa venía Soldado, todos jugadores rentables, comprados con cabeza, sabiendo que se puede pagar algo por ellos. A falta de dinero lo que hay que tener es ingenio.

¿Quién es el futbolista que más le ha gustado esta temporada?

Me pones un apuro. Me ha gustado Tárrega, me ha gustado Mosquera, creo que en líneas generales también ha estado bien, me ha gustado mucho Javi Guerra, el paso que ha dado hacia adelante, Diego López; me ha gustado siempre el compromiso de Hugo Duro, me ha gustado Barrenechea, me ha gustado Mamardashvili como ha acabado la Liga, después de un momento donde yo creo que sufrí un poco, porque también se contagia de la marcha del equipo, incluso se discutió, cosa que yo no entendí, que por fortuna... Yo tampoco. Pues un día me preguntaste y dejamos claro que, oye, a ver si ahora vamos a renegar de Mamadrazvili, eso es lo que nos falta. Y bueno, sí, también alguna que otra decepción, un jugador que yo le tenía mucha estima, por ejemplo Pepelu, no le he visto todo el año, no sé muy bien qué le ha pasado, no sé qué pasa con él, no lo entiendo, porque yo le he visto jugar muy bien a este chico y este yo no le he visto.

Si es solo distracción, también es un proceso que tiene que pasar el futbolista. Asimilar los éxitos, que a veces cuesta trabajo asimilarlos. Bueno, si es solo eso, tocará fondo y la siguiente vez que consiga, a través de su esfuerzo y de su mentalidad y de cero distracción, volver a rendir, será todavía más sólido.

¿Cuáles son los futbolistas imprescindibles de cara a la 25-26?

Yo creo que son imprescindibles todos los que tienen talento menores de 25 años, por ejemplo. Porque esos jugadores van a valer dinero en el mercado. Tú no tienes por qué vender a Javi Guerra, no tienes por qué vender a Mosquera, no tienes por qué vender a Tárrega, no tienes por qué vender a Diego López, porque esos chicos van a valer dinero hoy y dentro de un par de años también. Por lo tanto, puedes seguir disfrutando de ellos sin ningún problema.

Ahora bien, otra cosa son las necesidades. Y ya cuando las necesidades aprietan, a lo mejor te tienes que deshacer de uno de los dos centrales. Cuando las necesidades aprietan, pues entonces tienes que hacer otro tipo de valoraciones.

El problema es cuando a ti te gusta que las necesidades te aprieten. No gusta que haya ofertas porque así vendo. Ese no es el camino. El camino es hacer una buena evaluación, el camino es vender lo necesario y también consultar su entorno.