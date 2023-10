Calleja: “No estamos bien; hay que superar este momento”

Javi Calleja ha analizado la actualidad del Levante UD desde la concentración del equipo en Logroño, donde el equipo juega el martes ante el CD Varea la primera ronda de la Copa del Rey en Las Gaunas.

Cambios en el once en la Copa

Habrá muchos cambios, pero el once lo tienen que saber los jugadores, cuando lo sepan los jugadores lo sabréis el resto.

El duelo en Andorra

Fue un partido malo, en el que defendimos relativamente bien hasta el gol del Andorra. A raíz del gol el equipo encontró a nivel defensivo más espacios para que nos hicieran daño. Con balón estuvimos bastante mal. A pesar de jugar en un campo difícil y que el rival tenía buenos números con balón tuvimos que haber dado más a nivel ofensivo y eso nos pasó factura.

La Copa del Rey y el momento en el que llega

Durante una temporada hay muchos momentos que hay que superar y éste es uno de ellos. Dos salidas de las más complicadas y coincide con el partido de Copa, con bajas, con jugadores fuera de sitio, jugadores que llegan con molestias… pero la Copa nos sirve para que cojan ritmo jugadores que no están jugando en Liga. Es una verdad como un templo, para que demuestren que quieren jugar más en Liga. Nos tenemos que centrar en Liga, es nuestra competición, pero no tenemos que tirar ninguna competición.

El Levante UD y su objetivo en Copa

Uno de los objetivos es ése, que todos cojan minutos y ritmo para los partidos de Liga. Lo que aspiramos es llegar lo más lejos posible. El año pasado fue bonito porque jugamos con el Atlético de Madrid. Nosotros tenemos que tener claro que el equipo tiene que dar la cara allá donde juegue pero la Liga es lo que más nos importa.

Más futbolistas del filial en el equipo



Tenemos una plantilla amplia salvo en defensa que vamos más justos. Tenemos jugadores de calidad y cantidad polivalentes. Con más de tres jugadores del filial en el equipo (la norma obliga a tener siete jugadores del primer equipo en el campo) corremos el riesgo de que pudieran expulsar a alguno del primer equipo y perdiéramos la eliminatoria.

Las molestias de Lozano

Sergio mantiene las molestias, no le remiten. Las sensaciones es que no está seguro y no jugará mañana. Alguno más tiene alguna pequeña molestia, como Algobia y Giorgi, y también tenemos el golpe en la rodilla de Moha Bouldini.

El CD Varea y el estado del césped de Las Gaunas

Me han dicho que el campo no está bien, el césped no está en buen estado. Es más complicado conseguir datos del rival y las imágenes no son buenas para analizarlas pero dentro de eso hemos intentado hacer un buen trabajo para analizar el partido.

Los viajes en autocar

No nos cansan. A nivel físico puede ser un poco más que a nivel anímico. Son momentos para la cohesión del equipo. No nos tiene que servir ni mucho menos de queja o excusa. Tenemos que afrontarlo. Los jugadores nunca se han quejado. Saben cuál es la nueva realidad del Levante UD e intentamos que los viajes sean lo más cómodo posible.

El estado de los lesionados

Veremos a la vuelta cuando entrenen con el equipo. Lo que no quiero es que vayan a peor, que estén al cien por ciento. No quiero que tengamos prisa y que puedan recaer y sea para más tiempo. Tenemos que tener precaución y afinar para que cuando lleguen estén para siempre y no vuelvan a perderse partidos y tengan alguna recaída.

¿Cómo está Pablo Martínez?

Hablé con Pablo y le dije que lo más difícil venía ahora. Una cosa es salir de la lesión y otra es ponerse a competir. Y más con el recuerdo de Pablo de la temporada pasada. No se tiene que frustrar porque es una cosa lógica de la lesión. Se está dando cuenta de que el ritmo es distinto a lo que podía tener en mente y seguro que vemos al mejor Pablo, pero tampoco hay que meterle prisa y para que el jugador le dé demasiadas vueltas a la cabeza.

Menos goles

Es cosas de todos. Ellos no están finos, no están bien. No están acertados en cuestiones técnicas, en las jugadas anteriores a la finalización. Pero con balón no estamos bien en los dos últimos partidos, nos cuesta encontrar más situaciones de claridad, en campo contrario y para jugar nuestro fútbol. No encontramos la mejor versión de nuestros centrocampistas y tenemos que cambiar.