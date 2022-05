Bordalás: “Estoy tranquilo porque lo he dado todo”

Guedes

“Guedes tiene un fuerte golpe que le está dando la lata desde hace días. Hemos decidido que hoy no entrenase para ver si mañana puede estar. Él quiere estar y ayudar al equipo. Veremos cómo se encuentra. Lleva arrastrando molestias desde hace semanas y vamos a ver cómo está. Decidiremos antes del partido si está en condiciones. Si el club, obviamente, ha llegado a un acuerdo con el futbolista y tiene que ser así, respetaremos la decisión siempre buscando lo mejor para el Valencia CF”.

Cláusula Guedes



“Sí que me lo han dicho. No sé en qué término y no puedo opinar. No lo sé. Hay que preguntarlo al club. Ahora mismo no sé lo que ha surgido”.

Guedes celebra un gol



¿No le ha llamado nadie del club por Guedes?



“Es que no sé la noticia. No puedo opinar. El club habló conmigo. No puedo dar más detalles. Habló con el jugador y con su agente y la situación se solventaría con el Valencia y con el chico”.

Falta de comunicación.



“Ustedes lo interpretan, yo no lo traslado. Lo de Gayà me lo han comunicado hoy, no por falta de comunicación si no porque el club considera que no quedará en nada. Confío en que sea así. No te lo pueden trasladar todo. Yo no tengo ninguna fecha de reunión. Surgirá de manera natural. No estoy ocultando nada. No hay fecha de ninguna reunión. Miguel Corona está de viaje y hablaremos cuando venga”.

Pancarta: Lim Out



“No la he visto, sinceramente. No me he fijado”.

En pleno entrenamiento



Hugo Duro y Alderete



“Voy a hablar del partido de mañana. Porque ahora mismo, aunque el equipo no se juega nada a nivel títulos, de Europa o zona baja, sí tenemos la posibilidad de mejorar la clasificación y acabar con buena imagen. Es en lo que nos tenemos que centrar”.

Sanción a Gayà



“Desconocía, me lo han comentado esta mañana. No me parece justo. Todos conocemos a José Gayà y sabemos qué futbolista y qué persona es. No creo que se produzca. Tenemos confianza en el recurso de nuestro club. Quedará en eso”.

El día de su presentación



Reunión con el club



“No sé lo que se está comentando. Yo estoy centrado en el día a día. Si hay conversaciones o reuniones, surge de manera natural. Hoy, mañana, pasado... es algo que se hace de manera natural. Es el final del campeonato y estamos pensando en acabar lo mejor posible”.

Marcos André



“El futbolista está pasando por un momento malo: desconfianza, anímico, a nivel físico también tiene que mejorar. Tiene que recuperar su mejor versión y eso vamos a intentar”.

¿Ha defraudado a la afición?

“Yo no. Yo, sinceramente, no. Estoy tranquilo porque lo he dado todo y lo voy a dar todo hasta el último minuto del último partido. Ni a la afición ni a nadie. Estoy tranquilo, lo he dado todo. La afición es consciente que lo hemos dado todo. Nos hubiera gustado que los resultados fueran mejores. Estar en Europa o peleando por Europa”.

Relación con el club

“Relación buena, normal, natural. Como toda la temporada. No tiene que ser distinta ahora”.