Baraja: "A Lim le diría que necesitamos refuerzos. Él también entenderá que es así"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, dijo en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla de este viernes, que, si pudiera hablar con el máximo accionista del club, Peter Lim, le trasladaría que el equipo necesita refuerzos y agregó que no hay que normalizar esta situación.



“Entiendo que él (Lim) entenderá que es así. Pero hay situaciones en este momento que no podemos valorar porque no controlamos, no sé si son económicas o de fair play que no nos permiten avanzar, pero estoy convencido de que el propietario sabe nuestras necesidades y entenderá que el equipo se tiene que reforzar”, agregó.

Pese a que el técnico valencianista intentó no hablar del mercado de fichajes y dirigir “todas las energías” al partido en Sevilla, Baraja reiteró tras varias preguntas que “ya expresé lo que sentía tras el Trofeo Naranja. Tengo comunicación directa con el club y con la gente que está trabajando y que le hace llegar la situación a la propiedad, pero no voy a estar todos los días comentando”.



“Tengo que poner la energía donde la tengo que poner. Contra el Sevilla nos jugamos tres puntos muy importantes, tenemos que ir a competir y cada acción es importante para el objetivo, cuando pase el mercado de fichajes el club dirá qué objetivo nos ponemos”, comentó.



Baraja, que dijo que espera que la situación cambie, también apuntó que “estamos trabajando para que cuando se puedan firmar jugadores podamos tener a los que necesitamos. Confío en que eso suceda, pero no puedo hacer más valoraciones. Queda mucho mercado, hay que tener paciencia y a partir de ahí se valorarán las posibilidades”.

Sobre si tiene pensado dimitir si no llega ningún refuerzo más, Baraja señaló que “ya lo he explicado, cuando llegue esa situación, lo valoraremos, pero estoy en el mejor sitio que nunca jamás habría soñado estar. Soy entrenador del Valencia, de mi equipo, con eso lo digo todo".



Por último, el entrenador vallisoletano opinó que es mejorable la situación de que el mercado esté abierto una vez arrancada la competición.



“Que el mercado esté abierto con la competición en marcha se tendría que valorar si es positivo o no. La sensación es que estos tres o cuatro partidos no son importantes, son doce puntos, te condiciona que tengas la plantilla definida o no, que haya jugadores que puedes firmar, pero a última hora ya no…”, finalizó.