Alessio suena a despedida: “Ha merecido muchísimo la pena”

Como venimos contando en COPE desde hace semanas, el futuro de Alessio Lisci no pasa por el banquillo del Levante UD. El técnico italiano repasó su trayectoria en el equipo en la víspera del último partido ante el Rayo Vallecano y comentó que se queda con “haberlo dado todo” y explicó sus sensaciones. “Tengo la máxima tranquilidad de haber hecho un muy buen trabajo que lamentablemente no se ha convertido en la salvación. He hecho lo que está en mis manos. Cada partido ha sido muy intenso porque estábamos en una mala situación desde el primer día. Hubo momentos muy buenos y muy malos. Ha merecido muchísimo la pena. Tengo sensaciones totalmente positivas y también el sabor amargo del descenso que eso no se quita”, afirmó.

El director deportivo del Levante UD, Felipe Miñambres, y el entrenador, Alessio Lisci, mantendrán una reunión la próxima semana para decidir el futuro del técnico, según confirmó el preparador italiano. “Tenemos una reunión la próxima semana. No sé si es mi despedida (el partido ante el Rayo)”, dijo a los medios Alessio, que sí que afirmó que si no sigue al frente del primer equipo abandonará el club y desveló que ha recibido llamadas de otros clubes. “El mercado se mueve porque hemos hecho las cosas bien, pero mi prioridad es el Levante y cuando sepamos la decisión del club barajaremos las situaciones que se están moviendo. Todavía no son situaciones muy concretas y vamos a ver cómo evoluciona todo”, resumió.





Brote de covid-19 y once bajas por ahora

Tras haber anunciado la convocatoria después del entrenamiento vespertino, el Levante UD informó de que los jugadores Dani Gómez y Enric Franquesa presentaron síntomas de covid-19 tras el entrenamiento y sus respectivas pruebas resultaron positiva. Unas horas antes, había informado del positivo de José Campaña, que se unía al ya conocido de Aitor Fernández, que se perdió por este motivo el duelo del pasado fin de semana ante el Alavés.

De este modo, el Levante UD explicó que hasta el viernes por la mañana no confirmará el listado definitivo de jugadores que disputaron el partido ante el Rayo. Además de estas cuatro bajas por covid-19, el entrenador Alessio Lisci no puede contar con los lesionados De Frutos, Mustafi y Clerc por lesión; Son, Duarte y Soldado, por sanción; y Malsa, por motivos personales.