Alessio cree: “Que sea una noche que nos acordemos para toda la vida”

El entrenador del Levante UD, Alessio Lisci, aseguró este miércoles que afronta el partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu convencido de que pueden ganar y con el objetivo de “retrasar lo más posible” un descenso y llegar “vivos” a la última jornada del campeonato. “Hemos conseguido algo bueno y lo que tenemos que hacer es retrasar lo más posible ese posible descenso y llegar vivos a la última jornada, meter presión y que en esa última jornada puede pasar cualquier cosa”, dijo en la rueda de prensa previa al partido.



“Tenemos esta ventaja de que hemos vivido así toda la temporada: si no ganas, estás descendido. Un partido más de esta forma a nivel mental no me preocupa y creo que no nos va a afectar”, insistió.



El entrenador italiano recordó que no ha hecho planes “en ningún momento” durante la temporada y recalcó que es optimista para evitar una derrota que le condenaría a Segunda División. “Tenemos que hacer lo que está en nuestra manos y lo que hay que hacer es que sea una noche que nos acordemos para toda la vida y que sea un momento muy bonito. No noto la presión, me gusta. No pienso en qué pasa si no ganamos”, afirmó.

Alessio admitió que no sabe si es mejor o peor conocer el resultado del resto antes de jugar ante el Real Madrid y negó que les pueda servir el empate. “Tenemos esta pequeña situación de que vamos a saber cómo han quedado los rivales y si un empate nos deja vivos, pero no podemos ir a por el empate sino a ganar”, declaró.



El técnico del Levante adelantó que podría hacer rotaciones en el equipo porque el domingo juegan ante el Deportivo Alavés y hay jugadores que no pueden aguantar físicamente dos partidos tan seguidos y restó importancia a los posibles cambios en el once del Real Madrid.

Pasillo al Real Madrid

El entrenador Alessio Lisci confirmó que sus jugadores felicitarán sobre el terreno de juego a su rival, que recibirá el primer pasillo después de que el Atlético de Madrid no lo hiciera en el Wanda el pasado domingo.



“Haremos pasillo al Real Madrid porque creo que lo merecen plenamente y no veo ningún problema. Estamos encantado, lo han merecido y ya está. Es lo justo, somos un club noble y es lo que hay que hacer como si fuera cualquier club de la Liga”, dijo en la rueda de prensa previa al partido el entrenador del Levante.