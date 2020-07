Aitor no tiene techo

No hay partido en el que Aitor Fernández no deje una parada para degustar. La última, además, sirvió para que el Levante UD sumara un punto. “Hay momentos que sabes que el penalti lo vas a parar y sí que es verdad que estaba muy convencido de que lo iba a parar. Vezo me dijo que lo pararía, le dije que creía que sí y que viniera al rechace y por suerte salió bien”, dijo Aitor en unas declaraciones en el canal de televisión del Levante UD.

El guardameta vasco, cuyo verano se antoja movido por el interés de algunos clubes, como el Athletic de Bilbao que contó COPE, explicó que cree que no hizo penalti “con el empujoncito que le hago” al jugador rival. “Sí que es verdad que con el pie le doy pero no creo que sea penalti. La verdad es que llevábamos muchísimo tiempo sin dejar la portería a cero fuera de casa y que me metieran en el minuto 90 y pico para mí era era una putada”, indicó.

Y el premio gordo sería una llamada de Luis Enrique. “Lo veo como un premio que si se da, bienvenido será, pero ya te digo que no lo he pensado ni un momento. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciéndolo bien, sumar puntos y ayudar al equipo”, insistió.

El portero del Levante UD señaló que con 42 puntos “creo que hemos conseguido el objetivo de la permanencia” y explicó que ahora “hay que intentar seguir sumando puntos para lograr ese objetivo nuevo que nos hemos marcado”.

✈️✋⚽️⛔️



Aitor Fdez. (@aitorfernande13): "Hay momentos en los que sabes que vas a parar un penalti, estaba muy convencido"#RealValladolidLevante#VolverEsGanarpic.twitter.com/hLKAurGVWP — Levante UD �� (@LevanteUD) July 2, 2020

Además, Aitor logró por primera vez ante el Real Valladolid (0-0) dejar su portería a cero fuera de casa desde su estreno en Primera en febrero de 2019 después de veinticuatro partidos seguidos con al menos un gol en contra.

El mérito del portero vasco, además, fue doble, ya que consiguió acabar imbatido al detener un penalti en el minuto 97 de partido y salvar un punto para su equipo. Antes del penalti detenido en el último instantes del partido a Enes Ünal, Aitor ya había hecho algunas paradas brillantes tras los disparos del propio Ünal o del lateral Nacho en la segunda parte.

A pesar de que Aitor es el meta de LaLiga con más paradas del campeonato, con 150 detenciones, su rendimiento como visitante se había visto mermado al haber encajado un gol en los últimos veinticuatro partidos de competición con el Levante UD.

El guardameta de Arrasate debutó en Primera el 2 de febrero de 2019 en un empate a cero ante el Getafe en València en la primera de las siete ocasiones en su carrera que ha mantenido su portería imbatida, pero hasta el partido del miércoles en Valladolid siempre lo había logrado como local. Además, el Levante UD no dejaba su puerta a cero en un partido de Liga como visitante desde el 6 de octubre de 2018, cuando venció por 0-1 en Getafe.