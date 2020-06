Alkorta da luz verde al fichaje de Aitor

Aitor Fernández ya tiene el sí del Athletic de Bilbao. Así se lo ha hecho saber el director deportivo del club vasco al entorno del portero del Levante UD. El equipo bilbaíno ha decidido que Aitor sea la competencia de Unai Simón para defender la portería de San Mamés, ya que cuenta con la salida del equipo de Iago Herrerín.

Según ha podido saber la Cadena COPE, Rafa Alkorta ha transmitido a su círculo más cercano de trabajo que la llegada de Aitor Fernández encaja en la política de futuro del Athletic, que acaba de anunciar la renovación de su entrenador, Gaizka Garitano, para la próxima temporada.

Aitor Fernández ha sido uno de los hombres clave en el Levante UD

Aitor es el portero de LaLiga que más para esta temporada y, sin duda, es la revelación en Europa bajo palos. El meta vasco, formado en Lezama aunque se marchó sin debutar con el Athletic, renovó su contrato con el Levante UD el pasado otoño hasta 2023 y se estableció una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Aitor, además, ya ha transmitido a su entorno que cree que es el momento de salir del Levante UD si el Athletic, como ya ha hecho, llama a su puerta.

Aitor ha transmitido a su entorno que es el momento de salir para ir al Athletic

El portero acaba de cumplir 29 años, llegó tarde a Primera división, y es consciente de que la que se le acaba de presentar es la oportunidad de su vida y nunca ha ocultado que en el momento en el que recibiera la llamada del Athletic sería el momento de salir de Valencia.

La operación, sin embargo, no será sencilla. El Levante UD pagó poco más de un millón de euros por él al Numancia hace dos veranos después de que Paco López, que había coincidido con Aitor en el filial del Villarreal, pidiera su fichaje. El Athletic de Bilbao, por su parte, debe encontrar equipo para Herrerín, a quien le queda un año más de contrato, y el mercado de fichajes es una incógnita. ¿5, 10, 15 millones de euros? El valor de Aitor, tras la crisis del COVID-19, no está definido y el club vasco ya ha transmitido que no pretende hacer una gran inversión este verano.

El Levante UD, pese a que la voluntad de Aitor sea salir si se confirma la oferta de forma oficial, no lo pondrá fácil porque, entre otras cosas, tendría que acudir al mercado para buscar un portero que compita con Koke Vegas por el rol de titular en el equipo de Paco López.