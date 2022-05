Admitida a trámite una querella contra el Consejo del Valencia CF

No hay día sin que la propiedad del Valencia CF sufra un varapalo. Hoy no ha sido la excpeción. El juzgado de Instrucción número 11 de València ha admitido a trámite la querella interpuesta por Libertad VCF contra la totalidad de los miembros del Consejo de Administración del club, es decir contra Anil Kumar Murthy, Ser Miang Ng, See Hiang Chang, Khirn Hai Alvin Yeo, Kim Huat Koh, Ho Chee Cheah, Khojama Kalimuddin y Joey Matthias Lim.

El fondo de la cuestión denunciada tiene que ver con la denegación de la información que se solicitó previa a la Junta General de accionistas del pasado mes de diciembre en torno a los préstamos que capitalizó Meriton Holdings y al valor de la prima de emisión fijado en 14 euros para las ampliaciones de capital que se llevaron a cabo.

El juzgado, tal y como reza la nota de prensa hecha pública por el colectivo Libertad VCF, ya ha acordado solicitar a las notarías correspondientes la remisión de la copia de las escrituras de préstamo y un oficio al secretario del Consejo de Administración (Germán Cabrera) para que aporte los documentos que puedan justificar el valor de la prima adoptado.