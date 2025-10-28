Volar un dron donde no debes: las multas millonarias a las que te enfrentas

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha tenido que cerrar su espacio aéreo durante la noche de este lunes tras detectar la presencia de un dron en sus inmediaciones. Según informó Aena, la alerta se produjo sobre las nueve de la noche, lo que obligó a activar el protocolo de seguridad y a paralizar todos los despegues y aterrizajes, afectando a cerca de un millar de pasajeros.

La situación no se normalizó hasta la medianoche, cuando seis vuelos que acumulaban retrasos pudieron finalmente despegar. Este incidente pone sobre la mesa los peligros y las consecuencias de volar un dron sin conocimiento de la normativa. Para aclarar las dudas, el abogado, informático y profesor en la Universidad Católica de Valencia, Salvador Bellver, explica en Herrera en COPE Comunidad Valenciana qué se debe tener en cuenta antes de poner en el aire una de estas aeronaves.

Qué drones necesitan licencia y formación

La primera distinción clave es si el dron se considera un juguete o no. Según Bellver, la diferencia es simple: “Todos los que llevan cámara no son juguetes”. Estas aeronaves, que son la inmensa mayoría, requieren obligatoriamente un seguro, una serie de permisos y una formación específica para poder volarlos legalmente.

AI generated Simulación de un dron sobre un aeropuerto

El experto destaca que la formación básica es gratuita y accesible a través de la web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), donde se pueden obtener las certificaciones A1, A2 y A3. No hacerlo puede acarrear graves consecuencias económicas, ya que, como advierte Bellver , “las sanciones son millonarias, cuidado”.

Comprar un dron y hacerse fotos para la boda en la Albufera les costó 11.500 euros" Salvador Bellver Abogado, informático y profesor de la Universidad Católica de Valencia

Bellver expone un caso real de unos clientes que fueron sancionados por volar un dron en un entorno protegido. “Consideraron que comprar un dron en un centro comercial y hacerse fotos para la boda iba a quedar genial, pero les costó 11.500 euros” por hacerlo en el parque natural de La Albufera.

Zonas prohibidas y cómo saber dónde volar

El sentido común dicta no volar un dron cerca de un aeropuerto, pero existen muchas otras zonas sensibles. El abogado recuerda que está prohibido operar estas aeronaves en las proximidades de bases militares, centrales nucleares o infraestructuras críticas. Incluso en una ciudad como Valencia, Alicante o Castellón, es necesario coordinarse con los hospitales que tienen helipuerto.

Para evitar infracciones, existe una herramienta oficial, la web drones.enaire.es, que muestra un mapa detallado de las zonas donde el vuelo está restringido y especifica los permisos necesarios para cada una. Además, la policía cuenta con tecnología avanzada para localizar a los infractores.

El sistema que emplean los agentes, conocido como Aeroscope, “recibe la información de todos los drones que están volando, el número de serie, dónde está el piloto y dónde está el dron”, según detalla Bellver . A esto se suma que, por ley, los drones deben emitir una especie de matrícula digital que identifica en todo momento a la aeronave y a su titular.

Hasta 2.000.000 de euros" Salvador Bellver Abogado, informático y profesor de la Universidad Católica de Valencia

La persona responsable del incidente en el aeropuerto de Alicante no solo se enfrenta a una sanción administrativa, sino a una multa que podría ser millonaria. Bellver advierte de que la cifra puede ascender “hasta 2.000.000 de euros”, ya que las aerolíneas afectadas pueden repercutir los costes generados por el cierre del espacio aéreo. Para quienes quieran disfrutar de su dron sin riesgos, el experto recomienda acudir a clubs de aeromodelismo, el entorno más seguro para ello.