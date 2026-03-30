El Sello de Empresa Sostenible que ha conseguido "evitar 14.000 toneladas de CO2 a la atmósfera" en Valencia

Más de mil empresas que integran a más de 300.000 personas se han sumado en los dos últimos años a la campaña de sostenibilidad liderada por Tuawa. La iniciativa celebra su aniversario con motivo de la Semana del Agua, con el reto de ayudar a las empresas a reducir tanto su huella de carbono, mediante la reducción de plásticos, como la huella hídrica en el lugar de trabajo.

El impacto de esta colaboración ha conseguido, según ha detallado el CEO de la empresa, Juan Monrabal, evitar 14.000 toneladas de CO2 a la atmósfera y 50 millones de botellas de plástico. Esto último equivaldría a un ahorro de 300 millones de litros de agua, ya que para producir una botella de plástico se requieren 6 litros de agua.

Un compromiso medible con el planeta

En un contexto donde la responsabilidad social corporativa (RSC) ya no es opcional, el Sello de Empresa Sostenible de Tuawa adquiere más valor para visibilizar el compromiso real de las empresas con el medio ambiente. Con esta iniciativa, Global Omnium, de la mano de Tuawa, busca garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº6 de las Naciones Unidas.

La obtención del sello garantiza que cada compañía ha integrado un modelo de consumo de agua responsable basado en tres pilares. Estos son la reducción al mínimo de residuos, eliminando botellas en el entorno laboral; la eficiencia logística al reducir la huella de CO2 del transporte y, finalmente, velar por el bienestar y la salud de la plantilla con acceso a agua filtrada.

Cada empresa que se suma a nuestra red evita que miles de kilos de plástico terminen en nuestros océanos" Juan Monrabal CEO de Tuawa

Principales datos y cómo obtenerlo

El ‘Sello Empresa Sostenible’ no es una simple acreditación, sino un impacto positivo y medible. Las empresas adheridas reciben, junto al sello físico y digital, un informe de impacto ambiental donde se detalla el número de botellas de plástico ahorradas y la reducción de emisiones conseguida.

Juan Monrabal ha destacado que "cada vez son más las que confían en Tuawa para recorrer un camino hacia el residuo cero". Además, ha añadido que la implicación de los empresarios valencianos es un ejemplo: "Cada empresa que se suma a nuestra red evita que miles de kilos de plástico terminen en nuestros océanos y optimiza sus recursos de manera inteligente".