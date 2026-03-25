El "ejército" secreto que devolverá el esplendor a la Albufera de Valencia: sueltan cientos de petxinots, un molusco de agua dulce poco conocido que filtra hasta 50 litros de agua al día

La iniciativa de GVA en colaboración con la Fundación Oceanogràfic y Fundación Aguas de Valencia

La Albufera de Valencia ha sido testigo de una acción clave para su conservación: la suelta de ejemplares de petxinot, una almeja de agua dulce en peligro crítico de extinción. Esta iniciativa forma parte del proyecto ‘Alianza por el Petxinot’, promovido por la Generalitat Valenciana en colaboración con la Fundación Oceanogràfic y la Fundación Aguas de Valencia para proteger a esta especie bioindicadora de la salud del humedal.

El barbo, un huésped indispensable

El proyecto ha culminado con la suelta de 15 barbos infestados con larvas de petxinot, criadas en cautividad en el Oceanogràfic. José Luis Crespo, responsable de Conservación de la fundación, explica que esta almeja "necesita parasitar a un barbo para completar el ciclo". Gracias al movimiento de estos peces, las larvas se dispersan por la acequia, una estrategia que han desarrollado a lo largo de miles de años de coevolución.

Borja Rodríguez El conseller de Medio Ambiente, Martínez-Mus, en la suelta de uno de los barbos con larvas de petxinot

Las larvas se alojan generalmente en las aletas y las branquias del pez durante dos semanas o un mes. Después, caen al fondo para convertirse en ejemplares adultos y contribuir a la recuperación de la especie en la Albufera, ayudando a depurar el agua.

Un filtro natural más potente que la tecnología

La importancia del petxinot radica en su asombrosa capacidad de filtración. Según los expertos, "un individuo puede llegar a filtrar 50 litros de agua al día". Celia Calabuch, presidenta de la Fundación Oceanogràfic, recuerda que antiguamente el humedal era conocido como el "Lago del Nácar" por la abundancia de estos moluscos.

Borja Rodríguez Un miembro de la Fundación Oceanofràfic explica las características del petxinot a los alumnos

Un individuo puede llegar a filtrar 50 litros de agua al día" José Luis Crespo Responsable de conservación de la Fundación Oceanogràfic

Esta capacidad de depuración natural es "imposible de alcanzar con medios mecánicos o químicos", según el conseller de Medio Ambiente, Martínez Mus. La necesidad de proteger al petxinot se hizo evidente tras la dana que afectó gravemente al humedal, un evento tras el que se rescataron 1.300 ejemplares y que demostró la importancia de tener un ecosistema fuerte y saludable.

Borja Rodríguez Raúl Mérida, Comisionado para la Recuperación de la GVA, preparado para la suelta de uno de los barbos

Concienciación para las nuevas generaciones

La jornada de suelta ha contado con la participación de alumnos del colegio Joan Fuster de Sueca. Los estudiantes, vecinos de la Albufera, han tenido la oportunidad de conocer de primera mano a este "gran desconocido" y la labor fundamental que realiza, en una actividad que combina la conservación de la biodiversidad con la educación y concienciación ambiental.

Borja Rodríguez Alumnos del Instituto Joan Fuster de Sueca observan los barbos

La ‘Alianza por el Petxinot’ busca no solo criar y reintroducir la especie, sino también dar a conocer la importancia de estos animales silenciosos que trabajan sin descanso en el fondo del humedal. El objetivo a largo plazo es claro: recuperar las poblaciones de petxinot para que la Albufera vuelva a tener aguas limpias y transparentes gracias a sus propios habitantes.