El primer implante coclear, con sello valenciano, que se actualiza solo y evita nuevas operaciones

El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre ha realizado con éxito el primer implante en la Comunidad Valenciana del innovador sistema Cochlear™ Nucleus® Nexa™. Este hito consolida al centro como un referente en innovación auditiva para pacientes con hipoacusia severa o profunda, al tratarse del primer dispositivo coclear inteligente diseñado para mejorar la audición y que puede ser actualizado sin necesidad de nuevas cirugías.

El equipo de Otorrinolaringología del hospital, liderado por el Dr. Carlos de Paula, ha destacado que este avance "marca un antes y un después en la forma en que podemos acompañar la evolución auditiva de los pacientes". La clave reside en que el dispositivo incorpora capacidades inteligentes que permiten actualizar su tecnología, algo que hasta ahora no era posible.

Un implante preparado para el futuro

El sistema Nexa es actualmente el único implante coclear del mundo con firmware actualizable y memoria interna. Esta característica lo convierte en una plataforma preparada para integrar futuras mejoras sin necesidad de una intervención invasiva adicional. Además, su memoria interna es capaz de almacenar la configuración auditiva del paciente, lo que facilita una transición inmediata si se actualiza el procesador externo y asegura la continuidad asistencial.

Vithas Valencia

Esta capacidad de actualización tecnológica directamente en el implante supone un cambio de paradigma en la rehabilitación auditiva. Como explica el Dr. de Paula, "abre la puerta a un modelo de audición en constante mejora, sin que el paciente necesite volver a pasar por quirófano". Hasta ahora, las mejoras dependían exclusivamente de la renovación de los procesadores externos.

Abre la puerta a un modelo de audición en constante mejora, sin que el paciente necesite volver a pasar por quirófano" Carlos de Paula Doctor

Más comodidad y mejor rendimiento

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El sistema Nexa también mejora la experiencia del usuario con procesadores externos más pequeños, ligeros y con mayor duración de batería. Esto es posible gracias a una gestión energética inteligente que adapta el consumo a las necesidades de cada momento. El resultado, según el especialista, es "una experiencia más cómoda, eficiente y estable para los usuarios, que pueden desenvolverse con mayor seguridad en entornos tan diversos como conversaciones en cafeterías, reuniones o espacios con viento".

Para maximizar el rendimiento auditivo en cada caso, el implante cuenta con 22 contactos activos y diversas opciones de electrodos que se adaptan a la anatomía del oído interno. La elección de electrodos más finos y precisos está orientada a mejorar la percepción de frecuencias y la claridad del sonido, aspectos fundamentales en el proceso de rehabilitación.

Hace que los pacientes puedan centrarse en lo esencial: volver a oír con naturalidad y confianza" Carlos de Paula Doctor

En definitiva, la implantación del sistema en Vithas Valencia 9 de Octubre marca un nuevo estándar en la atención auditiva. Esta tecnología "reduce tiempos de adaptación, evita duplicar configuraciones, simplificando el proceso de sustitución del dispositivo y hace que los pacientes puedan centrarse en lo esencial: volver a oír con naturalidad y confianza", concluye el doctor de Paula.