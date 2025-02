Se presenta a un trabajo en Valencia y con una sola pregunta de la de Recursos Humanos se cae del proceso: ojo a cómo contestas

Ya sabes que eso de encontrar trabajo puede llegar a ser una tarea muy complicada y, como decimos siempre, se convierte en un trabajo en sí mismo.

Sí, entrar en diferentes aplicaciones, apuntarte a distintas ofertas de trabajo y que, esas mismas, se acomoden a las condiciones que tú quieres y que necesitas. Por no hablar, por supuesto, de todos los procesos de entrevistas que pueden llegar a ser interminables.

Si lo has experimentado, sabrás que te pueden llegar a convocar a un sinfín de entrevistas, incluso algunas en grupo que se conocen como dinámicas de grupo, y en muchas se dedican a sacarte los colores.

Muchas veces, al final de los procesos, pueden comunicarte la decisión de la empresa, pero, en otros casos, nunca llegarás a saber qué es lo que pasó y por qué no te terminaron seleccionando. Te hacen lo que se conoce como “ghosting laboral”.

No solo eso, sino que muchas veces, no encuentras el trabajo ideal que se ajusta a tu preparación y a las condiciones que vienes demandando. Por eso mismo, a veces las circunstancias te obligan a buscar fuera de tu ciudad e incluso de tu país. Son muchas las personas, y seguro que a alguna la conoces, que han dejado todo atrás para encontrar un trabajo.

Buscas, por supuesto, buenas condiciones y que el trabajo para el que aplicas sea el más idóneo. Por eso, intentas no quedarte con ninguna duda una vez que vayas a un proceso de selección.

Sabes, por supuesto, que en las entrevistas también intentarán ponerte en aprietos y en situaciones incómodas y tendrás que capear el temporal. Y es que, si respondes de determinada manera, podrían descartarte del proceso.

Con una sola pregunta fuera de la entrevista

Esto es, precisamente, lo que le ha pasado a Lucía. Ella trabaja en una agencia de Recursos Humanos que se dedica a buscar y encontrar trabajo, sobre todo, a los profesionales de la hostelería.

A través de las redes sociales, se dedica a contar cómo son las entrevistas, cómo son sus procesos y recomienda y da consejos a aquellos que vayan a presentarse a diferentes procesos de selección.

En esta ocasión, ha decidido hablar de una entrevista para un puesto de cocinero en Valencia que le dejó con la boca abierta. Y no, no precisamente en un buen sentido.

Resulta que la función de Lucía era contratar a un cocinero para un restaurante, y así le hizo una entrevista a una mujer que, más bien, parecía no tener muchas ganas de aquella entrevista.

“Acabo de hacer una entrevista que estoy llorando de la risa. Estaba flipando toda la entrevista. Las condiciones son buenas porque me encargo de que así sea, con un horario de locos, de lunes a sábado solo por la mañana” comenzaba explicando.

Sin embargo, con solo una pregunta, decidió descartarla del proceso. “Era arrocera y le pregunté qué tipos de arroces había hecho. Me dice que de todos, y digo, ¿alguno en específico? Y me dice 'paellas'” comenzaba contando.

“Le digo un poco, cuéntame un poco cómo haces una paella, típica pregunta para ver si verdaderamente has hecho paellas, cuáles son sus conocimientos, etc. Me dice, “pues cada uno hace las paellas de su manera”. Toda educada le digo, ¿y cuál es tu manera? Y dice “¿eso te lo tengo que decir también?”” hablaba.

“A partir de ahí, la entrevista solo ha podido mejorar. ¿Verdaderamente la gente no se da cuenta cómo responde en las entrevistas? En las entrevistas, ¿cómo vais a conseguir un trabajo si respondéis así?” se preguntaba Lucía.

Eran muchos los comentarios que aseguraban que, siendo también profesionales de Recursos Humanos, se encuentras historias así.

La pregunta que no se podrá hacer a partir de ahora

Quédate con esta fecha porque, a partir de ahora, te va a parecer relevante: 7 de julio de 2026. Ese será el día en el que las empresas deban hacer públicos los sueldos de sus trabajadores.

Ya no solo con esta normativa podrás conocer el sueldo de tus iguales, sino que hay ciertos aspectos que se recortan. Por ejemplo, lo que te preguntan en las entrevistas de trabajo.

A partir de ahora, se eliminará una de las preguntas más habituales que suelen hacerte: sobre tu historial salarial. Ahora, eso te servirá para negociar tu sueldo.

También se incluye en esta normativa que, para cualquier puesto de trabajo, es obligatorio hacer público el sueldo que te vayan a pagar.