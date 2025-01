La pregunta habitual que ahora está prohibida que te hagan en las entrevistas de trabajo: afecta al sueldo

Quédate con esta fecha porque, a partir de ahora, te va a parecer relevante: 7 de julio de 2026. Ese será el día en el que las empresas deban hacer públicos los sueldos de sus trabajadores.

Empresas, por supuesto, pertenecientes a la Unión Europea, que es quien ha dictaminado esta orden. Una norma que, como otra cualquiera, tiene matices y que supondrá que puedas conocer lo que cobran tus compañeros y, si llegado el caso, no cobras lo mismo, puedas reclamarlo.

Como toda medida, tiene su letra pequeña, y depende del tamaño de la empresa, ya que está destinada a empresas más grandes. Si tiene más de 100 empleados, deberá publicar una lista cada 3 años, y, si, por ejemplo, tiene menos de esa cantidad, no tendrás que publicarlo. Aparentemente, una cuestión bastante simple.

Oficina de trabajo

Pero vamos con los matices, porque, aunque parezca una medida positiva, no lo es del todo. Tiene como objetivo que ningún trabajador cobre una diferencia de más de un 5% con respecto a la media salarial que cobran tus compañeros que hacen los mismos trabajos que tú.

Y si se diera el caso, por protocolo, podrías iniciar los trámites dentro de la empresa para pedir que se te revise y se te equipare el sueldo. En España, según INE, el 17% pasa por esa discriminación salarial.

José Avilés es director de Recursos Humanos y miembro de la Asociación Española de Directores de RR.HH, y explicaba que esta norma, por contrapartida, puede causar “tensiones” y generar un mal ambiente laboral.

Las ventajas de esta normativa

Para este experto, esta norma de la Unión Europea tiene sus ventajas también, y en ellas se ha querido centrar en 'La Tarde'. Por ejemplo, que ayuda a reducir y eliminar la discriminación salarial.

“Todas las medidas que vayan a reducir la discriminación salarial son positivas, pero hay que matizar muchas cosas. Le veo lagunas respecto a colectivos” explicaba.

Por otro lado, explicaba que con esta norma no podrás conocer lo que cobran tus directivos ni el de algún superior tuyo, sino de aquellos que ocupen tu misma categoría, siempre desde el anonimato.

“Si fuese contable, no puedo conocer el salario del director financiero. Lo que dice la norma es que todos los trabajadores tienen derecho a obtener información si así lo solicitan sobre su nivel retributivo, tiene que estar de un trabajo igual al suyo. No puedes conocer el salario de quien no haga el mismo trabajo que tú” explicaba este experto en Recursos Humanos.

Sin embargo, para él hay alguna desventaja. “Tiene una parte negativa, puede crear conflictos, y la positiva que nos va a obligar a las empresas a tomar y realizar unos protocolos retributivos muy claros en los que no quede lugar a dudas” decía.

La pregunta que no te podrán hacer en ninguna entrevista

Ya no solo con esta normativa podrás conocer el sueldo de tus iguales, sino que hay ciertos aspectos que se recortan. Por ejemplo, lo que te preguntan en las entrevistas de trabajo.

A partir de ahora, se eliminará una de las preguntas más habituales que suelen hacerte: sobre tu historial salarial. Ahora, eso te servirá para negociar tu sueldo.

También se incluye en esta normativa que, para cualquier puesto de trabajo, es obligatorio hacer público el sueldo que te vayan a pagar.

Y en este aspecto, el experto contaba una experiencia personal. “El primer puesto de responsabilidad que tuve de Recursos Humanos, a la hora de incorporarme me fui con el responsable de asesoría jurídica a tomar un café” comenzaba contando.

“Lo primero que me preguntó es si había entrado con este salario, no le dije el acuerdo que he pactado, pero buscaba para pedir más salario” decía.