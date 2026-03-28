Liderazgo y visión global: las claves del éxito de Mas Camarena en la evaluación del Bachillerato Internacional

Los Colegios Internacionales Mas Camarena han consolidado su posición como centros de excelencia educativa tras superar con éxito la evaluación quinquenal del Bachillerato Internacional (IB). El proceso ha validado los cuatro programas internacionales que el grupo imparte desde los 3 años hasta Bachillerato en sus centros Mas Camarena, Camarena-Canet y Camarena-Valterna, creando una sólida línea educativa.

Un modelo educativo avalado internacionalmente

La delegación internacional del IB ha confirmado que la implementación de los cuatro programas refleja fielmente las normas oficiales de la organización. El informe subraya el alto nivel de consolidación del grupo en aspectos como el liderazgo, la cultura educativa y la calidad pedagógica, reconociendo que todos los requisitos exigidos están plenamente presentes.

Equipo directivo Mas Camarena y Delegación del Bachillerato Internacional

Tras conocer el resultado, la directora general, Maite Marín, ha destacado el propósito del centro: "Nuestro objetivo sigue siendo claro: formar personas con mentalidad internacional, sólidas académicamente, comprometidas con su entorno y preparadas para los retos futuros". Esta visión es clave en el éxito del modelo educativo que se imparte en sus aulas.

Liderazgo y comunidad como claves del éxito

Uno de los puntos más valorados por los evaluadores ha sido la integración real de la filosofía IB en la vida escolar. El informe describe el liderazgo de la Dirección y el profesorado de los tres colegios como "excepcional, estratégico y comprometido", reconociendo también el apoyo emocional al alumnado y su robusto sistema de alta calidad académica y lingüística.

Excepcional, estratégico y comprometido"

El éxito del proceso de evaluación ha sido fruto del trabajo y la implicación de toda la comunidad educativa, incluyendo a docentes, personal no docente, alumnado y familias, un aspecto que demuestra la gran cohesión del proyecto educativo del Grupo Colegios Internacionales Mas Camarena.

Una formación global para un futuro sin fronteras

El informe también destaca fortalezas como la actualización constante de las políticas educativas, la calidad de las instalaciones académicas y deportivas y el papel del Resort Mas Camarena como elemento estratégico para la internacionalización. Este ecosistema educativo ofrece un plus en la formación de los jóvenes, preparándolos para un futuro global.

Superar la evaluación del IB garantiza a las familias un modelo que cumple los estándares internacionales más exigentes. Esta formación va más allá de lo curricular, ya que impulsa el pensamiento crítico, la mentalidad internacional y el desarrollo de competencias y habilidades para que los alumnos puedan desenvolverse con naturalidad en entornos multiculturales y facilitarles el acceso a prestigiosas universidades de distintos países.