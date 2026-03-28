Oltra prepara su retorno a primera línea de la política para aspirar a liderar la alcaldía de Valencia

La exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, prevé anunciar su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la Alcaldía de Valencia, según ha podido saber Europa Press.

Se da la circunstancia de que este mismo sábado se celebra en Valencia el VII Congrés Iniciativa-Compromís, la formación a la que pertenece la exvicepresidenta.

Precisamente, el diputado de Compromís en el Congreso y portavoz de Iniciativa, Alberto Ibáñez, se ha mostrado convencido, en una entrevista con Europa Press, de que Oltra volverá a la primera línea política y estará con un cargo en las próximas listas electorales, acorde a su estatus de referente.

En este sentido, Ibáñez traslada que el conjunto de las organizaciones políticas también tienen que reflexionar sobre el "por qué se fue" (en alusión a su dimisión en junio de 2022) y por qué "permitieron no aguantar la presión", haciendo referencia a la causa judicial sobre el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido entre los años 2016 y 2017.

También ha aludido a la apertura de juicio oral contra la exconsellera de Igualdad, tras ordenárselo la Audiencia de Valencia y en contra del criterio de la Fiscalía, que se trata de un claro ejemplo de "lawfare brutal" (guerra judicial) con un procedimiento carente de indicios para el que tienen que estar preparados.