Ferrol da la bienvenida a su Semana Santa con las primeras procesiones del Domingo de Ramos

La Semana Santa de Ferrol arrancará este Domingo de Ramos, una jornada que comenzará con una hora menos de sueño por el cambio de hora. Las calles de la ciudad se llenarán un año más, y en principio, sin lluvias, de fervor con las primeras procesiones a cargo de la Cofradía de las Angustias, la Cofradía de Dolores y la Cofradía de la Soledad. Como novedad, la Junta de Cofradías y Hermandades retransmitirá en directo todas las salidas a través de su canal de Youtube.

Las procesiones de la mañana

La Cofradía de las Angustias será la encargada de abrir el programa con la procesión de “Jesús Amigo de los Niños”. Se trata de una salida especialmente dedicada a los niños, muchos de los cuales se estrenan como cofrades procesionando sin capuz. La comitiva va acompañada por el paso de Jesús Amigo de los Niños, una obra de los talleres de Olot de 1959. La bendición de los ramos tendrá lugar a las 11.15 horas ante el Santuario de las Angustias.

Poco después, la plaza de Amboage se convertirá en el epicentro de la “Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén”, popularmente conocida como “la Borriquita”. Organizada por la Cofradía de Dolores, esta procesión es uno de los actos más multitudinarios, reuniendo a familias enteras para la tradicional bendición de palmas y ramos. El desfile cuenta con el paso de la Borriquita, cargado íntegramente por mujeres.

Junta de Cofradías Bendición de los ramos en Ferrol

Cita vespertina con el Ecce Homo

Por la tarde a partir de las 19 horas, la Cofradía de la Soledad celebrará la procesión del Ecce Homo, un desfile que la Orden Tercera inició en 1743. Esta salida representa la narración del Evangelio en la que Poncio Pilato presentó a Jesús diciendo: "Ecce Homo", he aquí el hombre.

El desfile está protagonizado por la imagen del Ecce Homo de Ferrol, tallada por Florencio Gambino en 1790, y la talla de San Pedro, adquirida en 2021. La expresividad del rostro de la imagen principal es uno de los aspectos más destacados de esta procesión vespertina.

Actos del Sábado de Pasión

Además de las procesiones, las cofradías han celebrado diversos actos durante el Sábado de Pasión. La Cofradía de la Soledad realiza por primera vez el solemne traslado del Cristo de la Buena Muerte, mientras que la Hermandad del Santo Entierro y la Cofradía de la Merced celebran ceremonias de juramento y veneración a sus titulares.