¿Cuánto pagarías por una paella en un restaurante? Un hombre siembra el debate tras ver una carta en Valencia

Nuestro país es muy conocido en todo el mundo, entre otras muchas cosas, por nuestra gastronomía, que podría definirse como rica y muy variada. En cada comunidad autónoma hay platos típicos de la zona que, a la larga, consiguen extenderse al resto del país.

También hay otros, como la tortilla de patata, los calamares o incluso las croquetas, por ejemplo, que pueden encontrarse en las cartas de todos los restaurantes y bares españoles. Por comunidades podemos encontrar platos como el gazpacho, de Albacete; la fabada, de Asturias; las migas, de Badajoz; el cocido madrileño, de Madrid... y así podríamos enumerar decenas de platos típicos de cada región que se han popularizado en todo en país.





Y también un plato muy español, y además el favorito de prácticamente todos, es la paella valenciana. Independientemente de todas las variantes que pueda haber o que cada uno pueda elaborar por darle el toque propio, al final es uno de los platos favoritos de los españoles y eso en la Comunidad Valenciana lo saben. No obstante, no todo es lo que parece y a veces, muchos restaurantes de la comunidad se acaban aprovechando de esa premisa para hinchar los precios.

Una situación que ha denunciado el usuario de X @enfurecido_rrhh, quien no podía dar crédito al precio que habían puesto a esta paella en Alboraya, un municipio de la Comunidad Valenciana.





Siembra el debate sobre el precio de las paellas en Valencia tras ver la carta de este restaurante

Tal y como ha contado en X, el hombre ha asegurado que tan solo ha visto "la publicación". Ha señalado que "cuando quiero comer arroz, hago primero barrido en redes sociales para ver si van a intentar clavarme semejante timo". Y es que con timo se refería a una paella de tan solo unos centímetros de grosor, estilo 'socarrat', con dos piezas de marisco y dos ramas de lo que parece romero. Para quien no lo sepan, el 'socarrat' es la capa crujiente que se forma donde el arroz y la paellera se tocan, la parte ligeramente tostada de la paella.

"La moda en toda Valencia de pagar 25€ por que te racaneen dos puñados de arroz más y acabar rascando una paella", ha reprochado el hombre. "Del dedito de arroz al 'socarrat' a otro timo que se ha hecho fuerte en la hostelería".





Debate en redes sociales: ¿precio abusivo o justificado?

Como no podía ser de otra forma, esta publicación ha sembrado el debate. "Sinvergonzonería no falta nunca en todas partes", ha comentado una usuaria, quien además ha asegurado que "todavía quedan sitios que siguen haciendo paellas que no es 'socarrat'". Un hombre escribió: "Eso no es paella, es una factura con cosas".

"El socarrat era una consecuencia, no un objetivo", ha comentado otro seguidor. No obstante, hay quienes han compartido su experiencia y no les ha llamado la atención el precio: "¿25? En Peñíscola nos cobraron 40 y no lo digo con orgullo. Era otro arroz con cosas", escribió esta mujer.





"Voy a ignorar completamente este tuit porque no quiero tener que rajarte", ha bromeado otra seguidora, saliendo así en defensa de este tipo de paellas. "Totalmente de acuerdo, no sé donde están esas paellas bien hechas, bien hermosas y no el papel de fumar que sirven ahora", lamentó, por otro lado, un usuario de X.

Como ya se ha comprobado, y pese a una gran mayoría critican este tipo de paellas, lo que está claro es que el debate está servido en redes.