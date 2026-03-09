COPE se vuelca con las Fiestas de la Magdalena de Castellón

Castellón de la Plana vive las Fiestas de la Magdalena y COPE, un año más, se vuelca con los festejos fundacionales con una programación especial que nos lleva al corazón de la ciudad. Este lunes, los programas ‘Herrera y Mediodía COPE Más Castellón‘ se realizan desde el Real Casino Antiguo con la presencia de personalidades del tejido asociativo, festero y político.

También el Informativo Mediodía COPE y los Deportes de Castellón en La Tarde ofrecen su emisión desde el centro de la capital castellonense para conocer la última hora informativa y la actualidad deportiva de la provincia.

Además, del martes 10 al jueves 12, la programación especial de COPE se emitirá en directo directo desde el hotel NH Mindoro. Durante esos días, de 12.30 a 14.00 horas, desfilarán por la ‘bodegueta’ de COPE en la Magdalena 2026 los principales protagonistas de las fiestas, así como las personalidades más destacadas del mundo político, económico, cultural y social de la provincia.

La emisión de COPE Más Castellón de la que forman parte Quique Rodríguez y Alberto Marco, se puede sintonizar también a través de la web www.cope.es/castellon .

A su vez, el Informativo Mediodía COPE analizará las declaraciones de los protagonistas que pasarán por el micrófono azul en el hotel NH Mindoro

Además, el programa deportivo ‘Deportes COPE Castellón en La Tarde’, que presenta Juan Igual, también efectuará su emisión desde el NH Mindoro desde donde se entrevistará a deportistas y directivos de los principales equipos provinciales.

Bodegueta Magdalenera COPE

CON LA PATRONA DE CASTELLÓN

El viernes 13, en la víspera de la ofrenda a la Mare de Déu del Lledó, COPE se trasladará hasta la Basílica de la lledonera para dar a conocer todos los preparativos de cara a esta jornada en la que la ciudad rinde homenaje y agradece su protección a la patrona de Castellón y lo hará en 'Herrera y Mediodía COPE Más Castellón' de 12:30 a 14:00 horas..

Una cita que contará con la participación de Na Violant d´Hongria, que encarna la joven Victoria Arcos, junto al prior de Lledó, Joaquín Guillamón y la Real Cofradía del Lledó.

DESDE ANTES DE MAGDALENA

Ya el viernes antes del inicio de las fiestas, el día 6, COPE emitió un prograam especial de 'Herrera y Mediodía COPE Más Castellón' desde el Ayuntamiento, por el que desfilaron entes vinculados como els Cavallers de la Conquesta, Moros d´Alqueria, Fernando Ranau que junto a su familia preparó las 25.000 cañas de la romería, así como la concejala de Fiestas, Noelia Selma y la alcaldesa, Begoña Carrasco.