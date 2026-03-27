David, pasajero del primer vuelo Barcelona-Agoncillo: "En un pim pam hemos llegado a La Rioja, por carretera es un auténtico calvario"

El aeropuerto de Logroño-Agoncillo ha recibido este viernes, un minuto antes de la hora prevista, al primer vuelo de la ruta Logroño-Barcelona. La nueva conexión, operada por Vueling, ha aterrizado a las 9:25 horas con los primeros viajeros procedentes de la Ciudad Condal, inaugurando una ruta que tendrá tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y sábado) y que se ampliarán a cinco durante la temporada de verano.

Gobierno de La Rioja Llega del primer vuelo procedente de Barcelona

Una conexión estratégica

Esta nueva ruta no solo conecta dos ciudades, sino que abre La Rioja a Europa. El aeropuerto de El Prat es uno de los más transitados de España, con más de 80 destinos nacionales e internacionales. Gracias a esta conexión, un turista de Alemania, Reino Unido o Italia podrá llegar a Logroño con un único billete y el equipaje facturado hasta su destino final, evitando largas escalas y cambios complicados.

El trayecto tiene una duración de apenas 45 minutos, una diferencia abismal frente a las cinco horas por carretera o las hasta seis horas en tren. Los precios de los billetes parten desde los 23 euros, lo que facilita escapadas cortas y viajes de fin de semana. Además, un nuevo servicio de autobús ya conecta Logroño con el aeropuerto para todos los vuelos regulares, mejorando la comodidad para los viajeros.

Primeras impresiones

Entre los pasajeros del vuelo inaugural se encontraba Ivette García, que viajaba con un grupo de compañeros de trabajo. "El viaje en avión ha ido superbién, un vuelo muy corto, más corto de lo que nos esperábamos, muy cómodo, y estamos muy contentos", ha explicado en COPE Rioja nada más aterrizar. Su plan, guiado por un amigo riojano del grupo, es disfrutar de un "viaje gastronómico" por la región.

Ha sido un vuelo muy corto y muy cómodo así que estamos muy contentos con este viaje gastronómico Ivette García Pasajera en el primer vuelo procedente de Barcelona

También ha viajado en este primer vuelo David Bigorra, director de la revista Qtravel, quien ha calificado el trayecto de "pim pam". "Ha sido un subir, abrocharse el cinturón, hacer dos fotos y ya estábamos descendiendo", ha comentado, destacando el contraste con el "auténtico calvario" que suponían las hasta seis horas en tren. Para Bigorra, esta ruta combate la "España incomunicada" y acerca un destino muy deseado a una gran ciudad como Barcelona.

COPE David durante su visita a La Rioja

Ha sido subir, abrocharse el cinturón, hacer dos fotos y ya estábamos descendiendo" David Bigorra Pasajero del primer vuelo Barcelona-Agoncillo

COPE David visita bodegas durante su estancia en La Rioja

Un impulso para el turismo

El turismo representa cerca del 9% del PIB regional, y esta nueva conexión promete impulsar aún más la cifra. Bigorra, que durante su visita disfrutará de la gastronomía, las bodegas e incluso un paseo en globo, ha subrayado el beneficio mutuo de la ruta. Mientras los barceloneses pueden descubrir La Rioja, los riojanos tienen a 45 minutos la playa y la oferta cultural de Barcelona, un "intercambio maravilloso", en sus palabras.

COPE Viaje cultural, gastronómico y con el enoturismo como eje

Además, La Rioja estrena otro servicio. Un autobús une Logroño y el aeropuerto desde este viernes. Un servicio para los vuelos regulares. El viaje costará 5 euros, llegará a la terminal una hora antes de que salga el avión y llevará a los pasajeros a la ciudad 45 minutos después de aterrizar.