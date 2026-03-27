Los submarinistas de la Guardia Civil rescatan a una especie rara y muy amenazada de tortuga en Gijón: está en estado crítico y se recuperará en el acuario

Tortuga rescatada por la Guardia Civil que se está recuperando en el Acuario de Gijón | Acuario de Gijón

El CRAMA del Bioparc Acuario de Gijón acoge a una tortuga lora, una de las especies de tortugas marinas más amenazadas del mundo. El ejemplar fue rescatado en un estado crítico y su presencia en aguas asturianas es un hecho insólito, ya que su hábitat natural se encuentra a miles de kilómetros, en las costas de Estados Unidos y México.

Acuario de Gijón Tortuga lora que se está recuperando en el Acuario de Gijón

El animal fue localizado flotando en el puerto de El Musel por personal del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), quienes procedieron a su rescate. Susana Acle, directora de Biología, Veterinaria e Investigación del Bioparc Acuario de Gijón, ha explicado en el programa Herrera en COPE en Gijón que "llegó en una situación muy mala, muy debilitada, sin moverse, y con muchas algas alrededor del caparazón". El estado de debilidad era tal que tenía hasta un cangrejo alojado bajo una de sus aletas.

Un hallazgo sin precedentes

La identificación inicial fue compleja. Según Acle, "casi no se veía ni siquiera la coloración del animal". Sin embargo, la forma redondeada de su caparazón y su pico distintivo hicieron sospechar al equipo que no se trataba de una tortuga boba, la especie más común en la zona. La confirmación llegó gracias a la colaboración con la Universidad de Oviedo, cuyo departamento de genética realizó una analítica que certificó que se trataba de una tortuga lora.

Los primeros extrañados somos nosotros, porque hay muy pocos registros de presencia de este tipo de tortuga en nuestras costas" Susana Acle Directora de Biología, Veterinaria e Investigación del Bioparc Acuario de Gijón

Este hallazgo es excepcional, como ha destacado Acle: "La verdad que los primeros extrañados somos nosotros, porque hay muy pocos registros de la presencia de estos animales en nuestras costas". La directora del centro también ha señalado el peligro que supone la baja temperatura del agua para el reptil: "El hecho, además, de aparecer en la época más fría del año aquí, en nuestra costa, ya nos da una idea de que no debería estar por aquí y de que va a estar en una situación muy comprometida".

Acuario de Gijón Tortuga lora que se está recuperando en el Acuario de Gijón, con las veterinarias del centro

Una lenta y delicada recuperación

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Desde su ingreso en el Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (CRAMA), la tortuga ha recibido cuidados veterinarios intensivos. Los diagnósticos revelaron un cuadro de neumonía y una debilidad extrema. El tratamiento incluye antibióticos inyectables, nebulización con antifúngico para sus vías respiratorias, fluidoterapia para rehidratarla y analgesia. Los resultados de las analíticas, radiografías y ecografías indican que responde favorablemente.

Al principio, su estado era tan delicado que tuvo que ser alimentada por sonda. Ahora, su dieta incluye merluza, chipirón, gambas y sus favoritos, los bocartes, complementada con medusas y cangrejos para estimular su instinto. Acle subraya que la evolución es positiva, pero lenta: "Va evolucionando muy, muy despacito, mucho más despacio que incluso que las otras especies como la tortuga boba".

Una lección para el futuro

Más allá de su rehabilitación, el caso de esta tortuga lora se convertirá en una herramienta educativa. El Bioparc Acuario de Gijón aprovechará su historia para concienciar a los visitantes sobre la fragilidad de los ecosistemas marinos y las amenazas que enfrentan estas especies, como la contaminación, la pesca accidental y el cambio climático.

Acuario de Gijón Trabajadoras del Acuario de Gijón con la tortuga lora que se está recuperando en el centro

El objetivo final es devolverla al mar en condiciones óptimas. Como señala Acle, es fundamental "utilizarlo para dar a conocer la situación que tenemos a nuestro alrededor y que tiene que preocuparnos". Esta labor, según la directora, es una de las partes más gratificantes del trabajo que realizan en el CRAMA.