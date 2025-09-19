El verano se quiere despedir de la Comunitat Valenciana con lluvias y tormentas

Hoy suben las temperaturas, con más de 30º en gran parte del litoral y cielo poco nuboso. Último fin de semana del verano que vamos a despedir con un tiempo que se va a ir revolviendo, empezaremos el sábado con cielo poco nuboso, el domingo tendremos más nubes y tormentas y chubascos generalizados en la Comunitat Valenciana, que pueden ser fuertes en el tercio norte y temperaturas de hasta 30º el sábado y 28 el domingo.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología activará el domingo, desde las 9 de la mañana, los avisos amarillos por lluvias y tormentas en toda la provincia de Castellón y en el norte de la de Valencia, que pueden llegar acompañadas de granizo y de rachas de viento muy fuertes.

Los acumulados pueden superar los 20 l/m2 en una hora e, incluso, los mapas probabilísticos de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a que en el litoral norte de la Plana Alta y en el sur del Baix Maestrat puedan superarse a lo largo de la jornada los 50 y 60 l/m2.

Acumulados de lluvia el domingo 21 de septiembre según Aemet

El pronóstico apunta a una jornada dominical con inestabilidad: "En el tercio norte, nuboso con chubascos localmente fuertes y con tormenta; en el resto, intervalos nubosos con chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormenta".

Llega el otoño

Para el lunes, por la noche daremos la bienvenida al otoño, bajando las temperaturas y con lluvias. La semana que viene tendremos entre cinco y seis grados menos que estos días.

El otoño astronómico comenzará a las 20:19 horas del lunes, aunque el verano no se descarta que se despida con más lluvias. Día con "intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta, sin descartar que sean localmente fuertes a primeras horas".

De cara a los primeros días de la nueva estación, las temperaturas diurnas podrían no superar los 25º en la provincia de Castellón, los 26 en Valencia o los 27 en Alicante y los valores nocturnos se van a quedar por debajo de los 20º.