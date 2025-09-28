Las dudas de Tomás Guasch con el Real Madrid después de caer en el derbi: "El partido con el Villarreal es de cuchillos larguísimos"

El Atlético conquistó este sábado el derbi ante el Real Madrid con comodidad al llevarse la victoria por 5-2.

triunfo colchonero

El equipo de Xabi Alonso levantó en el primer acto un tanto inicial de Le Normand, con pleno de efectividad en dos tiros a puerta de Kylian Mbappé y Arda Güler, antes de ser igualado en el añadido con un testarazo de Sorloth.

La segunda parte la dominó el Atlético de Madrid, que aprovechó un penalti de Güler para adelantarse en el marcador a los 51 minutos con el lanzamiento de Julián Álvarez, que cerró su doblete con un gran gol de falta en el 63 para desatar la fiesta en la afición rojiblanca, eufórica con el broche a la goleada en el añadido marcado por Griezmann. El equipo rojiblanco recorta a 6 puntos la distancia con el Real Madrid en la clasificación.

mala imagen del real madrid

El mal partido del Real Madrid ha sido tema de discusión desde que finalizó el choque. Nuestro compañero Tomás Guasch no oculta las dudas que dejan el club merengue, como así analizó en el tramo final de Tiempo de Juego: "El meneo ha sido catedralicio".

"El rendirse al partidazo del Atleti, que ha sido descomunal, no pugna, yo creo, con que el Madrid haya dejado todas las dudas del mundo", añadió.

EFE Bellingham y Vinicius, durante el Atlético-Real Madrid

Dentro de su análisis, Guasch se hace la siguiente pregunta: "A ti para que te hagan cinco goles, tiene que ser una tarde magnífica del rival, ¿y tú qué has puesto ahí? Es que tú no has puesto nada. Ha sido un Madrid desconocido".

"Entonces aquí lo que se trata de saber es hasta qué punto este Real Madrid es medio fiable", continúa un Guasch que recuerda que el próximo partido es ante el Villarreal.

El 'submarino amarillo' llegará al Bernabéu la próxima jornada a dos puntos de los merengues tras su victoria de esta noche por 1-0 ante el Athletic: "El partido con el Villarreal es de cuchillos larguísimos. Es que van, vienen... Y te va a hacer lo que le ha hecho el Atleti"

EFE Mbappé celebra con Vinicius el 1-1 del Real Madrid contra el Atlético.

El duelo entre el Real Madrid y el Villarreal se jugará el próximo sábado a las 21:00h en el Santiago Bernabéu.