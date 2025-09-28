Jon Martin se vuelve a España por una lesión de tobillo y el Barça repesca a su tercer portero por la de Joan García

España vuelve este domingo a un Mundial sub-20 doce años después. La rojita se medirá a Marruecos a partir de las 22:00 horas y lo hará con la baja de última hora de Jon Martín, uno de sus baluartes defensivos. El central de la Real Sociedad ha causado baja por una lesión de tobillo que le impedirá disputar el campeonato y que ha hecho que Paco Gallardo llame en su lugar a Álvaro Cortés, defensa del Barcelona B. Jon Martín regresará a España para ser evaluado por los médicos de su equipo.

La baja de Jon Martín llega en medio de la polémica por un campeonato que ha dejado a algunos equipos sin varios de sus mejores jugadores. Uno de ellos, el Getafe, llegó a asegurar que les habían amenazado con una dura sanción si no dejaban que Adrián Liso, su máximo goleador, participara en el torneo. Y es que la normativa española obliga a los equipos a prestar a sus jugadores nacionales para la Selección, pero no así con los internacionales.

Una regla que ha aprovechado el Barcelona para traerse a su tercer portero, el estadounidense Diego Kochen, que se encontraba con su selección en Chile. Y es que la lesión de menisco de Joan García dejaba solo a Szczesny como alternativa por lo que el club ha tenido que actuar rápidamente para intentar tenerle disponible en el partido de este domingo ante la Real Sociedad. Si no es así, su puesto en el banquillo lo ocupará el joven de 18 años Eder Aller.