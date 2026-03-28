De la Ruta de la Seda a la del petróleo: la historia de Irán se repite como epicentro del conflicto global

El arqueólogo José Melchor ha explicado en los micrófonos de COPE las claves para entender la posición geoestratégica de Irán en el panorama internacional, un país cuya historia parece cíclica. El experto señala que el pasado de la antigua Persia, nombre con el que se conoció a Irán hasta 1935, es fundamental para comprender los conflictos actuales en Oriente Medio.

De Persia a Irán, el centro del mundo antiguo

Irán, conocido como Persia hasta 1935, fue "la cuna de la civilización", según ha detallado Melchor. Durante siglos, la región lideró los avances de la humanidad en campos como la agricultura o la metalurgia, siendo un territorio de enorme riqueza gracias a su papel como punto de paso de la famosa Ruta de la Seda, que conectaba China con Europa.

"Era el punto intermedio y eso daba muchísima riqueza, había palacios, tesoros", ha comentado el arqueólogo sobre la opulencia del Imperio persa. Este control sobre las rutas comerciales le otorgó un poder e influencia que ahora, en pleno siglo XXI, parece repetirse con otros protagonistas y otras mercancías.

La historia se repite: del comercio de la seda al del petróleo

Si en la antigüedad Persia dominaba el paso de la seda, "ahora Irán está controlando la ruta del petróleo", ha afirmado Melchor. Esta posición vuelve a colocar al país en el centro de las disputas geopolíticas, demostrando cómo la historia "se repite entre comillas".

La historia se repite, Irán Persia en el centro de unas rutas importantes que dan mucho dinerito" José Melchor Arqueólogo

El experto subraya esta idea: "La historia se repite, Irán Persia en el centro de unas rutas importantes que dan mucho dinerito, como antes la seda y ahora el petróleo, y la disputa por su control". A lo largo de los siglos, numerosos imperios como el de Alejandro Magno, los romanos o los cruzados medievales intentaron conquistar este vasto territorio sin éxito debido a su gran extensión y consolidación.

La arqueología, víctima y testigo

Este rico pasado arqueológico también ha sufrido las consecuencias de los conflictos modernos. Melchor ha recordado cómo el Estado Islámico (ISIS) "se dedicó a destruir el resto" de lo que no podían vender en el mercado negro. El expolio y la destrucción del patrimonio es una constante en las guerras.

El mercado negro de obras de arte y arqueología es el tercer mercado más importante del mundo" José Melchor Arqueólogo

Sobre este punto, el arqueólogo ha ofrecido un dato revelador: "El mercado negro de obras de arte y arqueología es el tercer mercado más importante del mundo después de las armas y la droga". A pesar de ello, el actual gobierno iraní es consciente de la importancia del turismo arqueológico y mantiene y fomenta rutas para visitar los vestigios del Imperio persa.