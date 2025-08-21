Oropesa del Mar nombrará alcaldesa perpetua

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha aprobado por unanimidad el reglamento necesario para proclamar a la Virgen de la Paciencia, patrona del municipio, como alcaldesa perpetua. La decisión, fruto de una propuesta presentada por el párroco de San Jaime Apóstol, D. Jose Miguel Sala, junto con la Camarera de la Virgen, Mª Dolores Claret Blasco, y la Cofradía, quiere reconocer el papel histórico, cultural y espiritual que la devoción a la Virgen de la Paciencia ha tenido en la vida de la localidad.

El acuerdo municipal supone un paso previo para poder que permitirá, de cara a la celebración de las fiestas en honor a la Patrona, hacer efectivo este gesto de unidad y reconocimiento público hacia la Virgen, acompañando así la fe de los vecinos que, generación tras generación, han visto en su Patrona un signo de esperanza y consuelo.

En los próximos meses, y de manera solemne, se formalizará esta proclamación en el marco de los actos programados con motivo de las fiestas patronales, convirtiéndose en un momento de especial significación para los devotos y para todo el municipio.

Con este gesto, Oropesa se une a otras localidades de España que, movidas por la misma fe y devoción, han querido otorgar a su patrona el título de alcaldesa Perpetua, como expresión de un pueblo que pone bajo la protección de la Virgen su vida cotidiana, su historia y su futuro.