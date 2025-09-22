Nueva Fiesta de Interés Turístico Autonómico en Castellón: la Pasión de Torreblanca

Torreblanca está de enhorabuena. El Ayuntamiento celebra que la Generalitat Valenciana reconozca oficialmente La Passió de Torreblanca como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, un logro que supone un hito histórico para el municipio y que pone en valor una de sus tradiciones más arraigadas.

La alcaldesa, Tania Agut, expresa su satisfacción por esta distinción, subrayando el esfuerzo colectivo que ha hecho posible el reconocimiento ya que “la Passió no es solo una representación, es el reflejo de nuestra identidad, de nuestra lengua y de la entrega desinteresada de generaciones de torreblanquinos que la han mantenido viva. Ahora, además, recibimos el aval institucional que la sitúa en el mapa turístico y cultural de la Comunitat Valenciana”.

De hecho, esta obtención era uno de los compromisos electorales del actual equipo de gobierno que “ha significado mucho trabajo, era una reivindicación que hemos conseguido”, advierte la alcaldesa, tras otras experiencias de otros gobiernos que fracasaron en el intento.

Atractivo

Agut destaca también el valor singular de esta celebración, que se ha convertido en la única Passió representada íntegramente en valenciano: “Este hecho nos diferencia y nos enorgullece, porque contribuye a preservar y difundir nuestra lengua a través de la cultura y las tradiciones populares”, señala.

La alcaldesa incide en el impacto económico que puede derivarse de este reconocimiento ya que “estamos convencidos de que esta declaración atraerá a más visitantes y supondrá un revulsivo para la hostelería, el comercio local y el sector turístico en general. La Passió es ya un referente cultural, y ahora, con este nuevo impulso, se convierte también en un motor de desarrollo para nuestra localidad”.

La obtención del título ha sido posible gracias al trabajo coordinado del consistorio, las asociaciones locales y el apoyo de la Generalitat Valenciana, en especial del director general de Turismo, Israel Martínez y de la labor de la Concejalía de Turismo que dirige Gema Edo.

La edil de Turismo, por su parte, agradece la implicación de todos los que han contribuido al proceso: “Este reconocimiento es fruto de la unidad de un pueblo. Sin el esfuerzo de los actores, los voluntarios, las entidades culturales y cada vecino que participa, nada de esto habría sido posible”.

La Passió de Torreblanca, que se representa cada Semana Santa, recrea con gran realismo la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. A lo largo de los años, se ha convertido en uno de los principales reclamos culturales de la Plana Alta, congregando tanto a vecinos como a visitantes de otras comarcas y comunidades.

Historia

La Passió de Torreblanca posee una extensa tradición teatral que se remonta a principios de siglo XX. En 1978, por iniciativa de un grupo de jóvenes pertenecientes a la asociación de Teatro Torreblanquins, aunaron esfuerzos para hacer realidad un deseado sueño: que Torreblanca tuviera como otros pueblos del Mediterráneo "su Pasión".

Estrenada el 12 de abril de 1979, La Passió de Torreblanca se ha consolidado como uno de los eventos culturales más populares, representativos y participativos de la localidad.

Se celebra una única representación el Jueves Santo a las diez de la noche, en varios escenarios al aire libre, con diálogos íntegramente en valenciano.

La Pasión de Torreblanca, consta de 3 actos y su duración aproximada es de dos horas. El primer acto tiene lugar en la Plaza Mayor, representándose el segundo y tercero en las zonas altas de la ciudad, C/ San Cristobal y Calvario respectivamente.

Dado que la representación tiene lugar en un espacio abierto, el espectador se encuentra permanentemente envuelto en la dinámica y realismo de la historia, sintiéndose completamente atrapado por la trama argumental y convirtiendo la asistencia a La Passió en una experiencia vivencial emocionante.