MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 10 NOV 2025 | 13:50
En el programa de hoy, la alcaldesa Rosa Melchor visita las obras del parque de la calle Salamanca, una remodelación integral que transformará este espacio en un nuevo punto de encuentro vecinal. Hablamos también con la Plataforma por el Tren en Castilla-La Mancha sobre las movilizaciones previstas para reclamar un ferrocarril público y sostenible, y cerramos con el empate del Emers Sporting de Alcázar en Campillo, que mantiene al equipo invicto y en zona alta de la tabla.
