Andrés Ocaña puntúa a los jugadores del Betis en el partido ante el Valencia

El Valencia 1-1 Betis de este sábado en Mestalla ha dejado un sabor agridulce en el equipo verdiblanco, y el análisis de las actuaciones individuales de Andrés Ocaña refleja las luces y sombras del encuentro.

Valles y Cucho, los mejores

En el lado positivo, el portero Álvaro Valles se ha llevado la máxima nota, un 10, por su espectacular actuación. "Paró todo lo parable y lo imparable", ha comentado Ocaña, calificándolo como "su mejor actuación individual". Junto a él, el Cucho Hernández, autor del gol, ha recibido un 8, siendo "de lo mejor" del equipo en la primera mitad y alcanzando su quinto gol en liga.

Cinco suspensos y señalamientos

La nota más baja ha sido para Héctor Bellerín, con un 0 absoluto por lo que Ocaña considera "el peor partido de Bellerín de toda la temporada". Tampoco aprueban Giovanni Lo Celso, con un 2 por su intrascendencia, y Antony, que se queda con un 3, señalado como uno de los "retratados en el gol del empate". Riquelme, con otro 0, y Abde, que aprueba "pelado" con un 5 solo por la asistencia, completan la lista de señalados.

Otros jugadores como Marc Bartra (5), Natan (7), Valentín Gómez (6), Anrabat (8), Fornals (5) y Marroca (5) han recibido valoraciones dispares que reflejan su rendimiento en el campo. De Natan, Ocaña ha destacado que es "para ahora mismo el mejor central del Betis con diferencia", mientras que de Anrabat ha señalado su "impresionante partido de nuevo".

La ironía con Chimy Ávila y el '''cero''' a Pellegrini

La sorpresa ha llegado con la irónica calificación de Chimy Ávila, a quien Ocaña ha otorgado un 10. "Un genio, absoluto, que todavía lo sigan poniendo. Algo tiene que tener este futbolista que yo no veo", ha explicado con sarcasmo. Finalmente, el entrenador, Manuel Pellegrini, ha recibido un 0 "total", ya que según el analista "no paralizó ninguno de los problemas del Betis en el partido" y "los cambios fueron ridículos".