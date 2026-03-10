La nueva enciclopedia de la tecnología cerámica llega para sentar las bases científicas del sector

La Cátedra Altadia del Conocimiento Cerámico de la Universitat Jaume I ha presentado el primer volumen de una nueva enciclopedia sobre tecnología cerámica. La obra, escrita por los coautores e investigadores José Luis Amorós y Encarna Blasco, nace con el objetivo de profundizar en el conocimiento científico de los materiales cerámicos y explicar los fundamentos que determinan su comportamiento durante la fabricación. El lanzamiento coincide, además, con el tercer aniversario de la Cátedra.

El porqué de los materiales

Este manual busca ir más allá de la descripción de los procesos industriales para centrarse en su base científica. El objetivo es “tratar los fundamentos más íntimos del comportamiento de los materiales”, según explica José Luis Amorós. Con ello, se pretende proporcionar un conocimiento que permita “predecir comportamientos”, lo que, en su opinión, “va a redundar en definitiva en una calidad del producto y en un control de la planta”.

El libro nace para llenar un vacío existente, ya que hasta ahora la información se encontraba dispersa en artículos científicos muy específicos, lo que dificultaba obtener una visión global. Amorós y Blasco, con más de 45 y 20 años de experiencia respectivamente, han decidido volcar su conocimiento en esta obra con el apoyo de Altadia y el Instituto de Tecnología Cerámica.

Hoy en día creo que hacer conocimiento y divulgar conocimiento es casi revolucionario" José Luis Amorós

Amorós destaca el valor de publicar una obra de estas características en el contexto actual. “Hoy en día creo que en hacer conocimiento y divulgar conocimiento es casi revolucionario, la gente solo manda propaganda sin ninguna justificación o rigor”, afirma. Por ello, subraya que el libro se ha editado desde la universidad y ha sido revisado por pares, lo que “garantiza la calidad del trabajo realizado”.

Una obra para toda la industria

La publicación está dirigida a un público muy amplio dentro del sector. “Lo recomiendo desde estudiantes de FP superior de tecnología cerámica hasta doctores, pasando por todos los ámbitos”, señala Amorós. El investigador recuerda su propia experiencia como docente y la falta de textos de referencia, una carencia que este manual pretende solucionar para facilitar el aprendizaje.

Los autores matizan que el concepto de “cerámica tradicional” ha quedado obsoleto. Según Amorós, lo que se fabrica actualmente “no tiene nada que ver con lo que se fabricaba hace años”, aunque las materias primas sean prácticamente las mismas. La evolución de los procesos y productos exige, por tanto, una base de conocimiento actualizada y científica.

El secreto está en la pasta

En cerámica ocurre como en las pizzas, el secreto está en la pasta" José Luis Amorós

Este primer volumen se centra en el punto de partida de la fabricación moderna: la preparación de la suspensión o pasta. “En cerámica ocurre como en las pizzas, el secreto está en la pasta”, comenta Amorós de forma gráfica para resaltar la importancia de esta etapa inicial, ya que de ella depende en gran medida el resultado final del producto.

Respecto al debate energético actual, con fuentes como el hidrógeno verde, el autor considera que, si bien es un factor importante a nivel de costes y medioambiente, lo fundamental desde la ciencia de materiales es otro. “Para mí es más importante buscar composiciones que sean capaces de dar los mismos resultados a temperaturas de cocción más bajas, que un nuevo tipo de combustible”, sostiene.

Finalmente, los autores aclaran el porqué del título ‘Cerámica Blanca’. El término fue elegido para englobar de forma rigurosa un amplio abanico de materiales como loza, porcelana, azulejos, baldosas y láminas, evitando conceptos que se han quedado obsoletos o son demasiado específicos. Con un segundo volumen ya en preparación, la obra aspira a convertirse en una referencia fundamental para la industria.