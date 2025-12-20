El Hospital Vithas Castellón pone en marcha su nueva Unidad de Cirugía sin Ingreso

El Hospital Vithas Castellón ha puesto en funcionamiento una nueva Unidad de Cirugía sin Ingreso (UCSI), un espacio diseñado específicamente para atender a los pacientes que se someten a intervenciones que no requieren hospitalización. Con esta apertura, el centro da un paso más dentro de su plan de ampliación y modernización, que tiene como objetivo mejorar la capacidad asistencial del hospital y ofrecer a la provincia de Castellón unas infraestructuras sanitarias renovadas y de alto nivel.

Una de las principales novedades de esta ampliación es la recuperación de un quirófano que no estaba en uso y que vuelve a incorporarse a la actividad quirúrgica del hospital. Su puesta en marcha permite reforzar la capacidad operativa del centro, aumentar el volumen de intervenciones y mejorar la planificación de los procedimientos ambulatorios.

Un circuito completo para la cirugía sin ingreso

La nueva UCSI está estructurada en áreas diferenciadas: admisión, preparación preoperatoria, recuperación posoperatoria y altas, cuidadosamente diseñadas para ofrecer un entorno funcional, tranquilo y adaptado a las necesidades de cada paciente. Esta organización permite que las personas que se someten a una cirugía ambulatoria puedan completar todo su proceso en un mismo espacio, reduciendo tiempos de espera y mejorando su experiencia global.

Una apuesta por la mejora continua

El director médico del Hospital Vithas Castellón, Jesús Merino, destaca que esta apertura supone un avance clave para el hospital: “La puesta en marcha de esta nueva Unidad de Cirugía sin Ingreso es un paso más en nuestro compromiso con ofrecer la mejor atención posible. Seguimos mejorando nuestras instalaciones y aumentando la capacidad quirúrgica del hospital, siempre con la intención de que nuestros pacientes se sientan cómodos, seguros y bien atendidos. Esta unidad nos permite reunir en un mismo espacio todas las fases de una intervención sin ingreso, haciendo que todo sea más sencillo y ágil tanto para el paciente como para nuestros equipos. Nuestro objetivo es que cada persona que acude a nosotros sienta que la acompañamos en todo momento con profesionalidad y cercanía”.

La reapertura y puesta en funcionamiento del quirófano asociado a esta nueva unidad también contribuirá a descongestionar otros espacios, optimizar los recursos disponibles y mejorar la organización de los circuitos quirúrgicos del hospital. Todo ello permitirá una mayor agilidad en la programación de intervenciones y una respuesta más eficiente ante la demanda creciente de cirugía ambulatoria.

Compromiso con la excelencia asistencial

Con esta nueva incorporación, el Hospital Vithas Castellón reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y la mejora constante de la calidad asistencial, situando siempre al paciente en el centro de sus actuaciones y avanzando en el desarrollo de unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a los estándares más exigentes.