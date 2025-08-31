El granizo mermará en hasta un 40 % la producción citrícola en Castellón: "Esperábamos una calidad estupenda"

Las lluvias del último año habían hecho que las expectativas para el sector agrícola de cara a la campaña de la naranja fueran de las mejores en muchos años pero 15 o 20 minutos del mes de julio fueron suficientes para tirar al traste las esperanzas de nuestro campo por los daños que sufrieron como consecuencia del granizo los naranjos, especialmente en zonas de la Plana Baixa en Castellón o del Camp de Morvedre en Valencia.

Esto va a provocar una merma más que evidente de las cosechas y que puede alcanzar el 40 %, casi la mitad de la producción, según explica en COPE el vicepresidente de AVA Asaja, José Vicente Guinot. "En las zonas afectadas la producción va a bajar mucho, podemos hablar de alrededor del 30 o 40 %".

Estos ha afectado también a la fruta que ha permanecido en los árboles porque "habrá que hacer mucho descarte porque hay mucha fruta que se desprecia porque la piel está tocada", lamenta.

Una zona de Castellón en la que predomina la clemenules, una variedad de mandarina sin semillas y fácil de pelar, que cuenta con miles de hectáreas en tierras castellonenses y que es la auténtica reina del campo.

Mejor en el norte

Sí son mejores las previsiones que se manejan en el Baix Maestrat, en el litoral norte de Castellón, donde el granizo no ha tenido afección para la citricultura y, cuando nos encontramos a las puertas del inicio de la campaña, se espera una buena calidad y producción.

"En las zonas de la provincia como Benicarló o Vinaròs que no han sufrido esta situación, la calidad y la producción estará muy bien, pero especialmente en la zona de la Plana vamos a tener una reducción de la producción y nos va a afectar al agricultor porque los precios tal vez suban un poco al haber menos producción, pero no compensará de ninguna de las maneras" la merma de las cosechas.

Hasta verano se era optimista

"Esperábamos una campaña positiva con niveles de producción correctos y una calidad estupenda", algo que la granizada del 12 de julio ha tirado por tierra, según reconoce Guinot de AVA Asaja.

Y es que durante las últimas temporadas la sequía había afectado al calibre y a la producción de los naranjos, pero tras las intensas y persistentes lluvias del año estos se habían recuperado, hasta que llegó esta granizada que no solo perjudica al campo de cara a la campaña citrícola que está a punto de empezar, si no también a futuras cosechas ya que los daños en los arbustos es notable y van a tardar un tiempo en poderse recuperar.

Un campo castellonense que está a la espera de ayudas. El Gobierno, por el momento, no ha atendido las peticiones de la Generalitat Valenciana, Diputación y ayuntamientos de Nules, Moncofa, Burriana, Vall d´Uixó, la Vilavella o las Alquerías del Niño Perdido para que se reconozca estos municipios como Afectados Gravemente por una Emergencia de Protección Civil.