El gesto en tu Renta que transforma vidas: la X Solidaria dispara su impacto

Ximo Nebot, desde Cocemfe, destaca los proyectos que las entidades del tercer sector realizan gracias a a X solidaria en la renta.

Coincidiendo con el inicio de la campaña de la Renta, se ha presentado la nueva campaña de la X Solidaria bajo el lema "gesto legendario". En una entrevista en COPE, el presidente de Cocemfe Castellón, Ximo Nebot, ha destacado la importancia de marcar la casilla 106 en la declaración, un acto que, aunque pueda parecer menor, tiene un impacto directo y fundamental en la vida de miles de personas.

Nebot ha explicado que este simple gesto es "trascendental e importante para muchas personas vulnerables" de Castellón y la Comunidad Valenciana. Gracias a los fondos recaudados, las entidades del tercer sector desarrollan programas que permiten a estas personas "conseguir tener una calidad de vida lo más digna posible, tener trabajo o una salud aceptable", extendiendo el apoyo también a sus familias.

Castellón, provincia líder en solidaridad

La provincia de Castellón destaca por su alta implicación. Según Nebot, "Castellón es una provincia superimportante a la hora de su concienciación" con las causas sociales. De hecho, más del 50% de los declarantes de la provincia marcan la X Solidaria, lo que permite alcanzar "cantidades bastante importantes" que se distribuyen en proyectos y actividades locales.

Gracias a marcar la casilla 106, muchos de sus problemas son solucionables" Ximo Nebot Presidente de Cocemfe

Cientos de proyectos para los más vulnerables

Los fondos de la X Solidaria se destinan a una amplia variedad de colectivos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, inmigrantes, personas con adicciones, con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género. A nivel autonómico, Nebot ha señalado que el año pasado "más de 200 entidades" llevaron a cabo "más de 600 proyectos y programas" en la Comunidad Valenciana, facilitando una vida mejor a quienes más lo necesitan. "Gracias a marcar la casilla 106, muchos de sus problemas son solucionables", ha afirmado.

No supone ningún tipo de beneficio, mejora o perjuicio" Ximo Nebot Presidente de Cocemfe

La X solidaria beneficia a numerosas entidades sociales

El presidente de Cocemfe ha insistido en que marcar la casilla 106 no cuesta dinero al contribuyente. "No supone ningún tipo de beneficio, mejora o perjuicio", ha aclarado. Se trata, simplemente, de una forma de "decirle a la administración a qué quieren destinar" una parte de sus impuestos. Además, ha recordado que es compatible con marcar la casilla de la Iglesia Católica, permitiendo así ayudar por partida doble.

Nebot también ha subrayado la transparencia de este sistema, ya que "ese dinero es totalmente fácil de poder ver a dónde va destinado, porque realmente todos los días, pues, hacemos esos proyectos". El objetivo final, ha concluido, es el bienestar de las personas, porque "todos necesitamos ayudas" y sentirnos bien tanto física como psicológicamente.